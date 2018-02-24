Hırslı hırsız anne-kızla çatıştı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Oklahama eyaletindeki Tulsa şehrinde içki satan bir dükkana giren hırsız, silahla korkuttuğu anne kızın kasasını soydu.

DEFALARCA ATEŞ EDİLDİ, DURMADI

Kasayı boşalttıktan sonra çıkmak üzere olan hırsızın peşinden hızlı davranan anne ve kızı, hemen silahlarına sarılıp hırsıza defalarca ateş etti. Hırsızın bu noktada öldüğünü ya da yaralanarak etkisiz hale geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hırsız geri dönerek anne ve kıza saldırdı.

HIRSLI HIRSIZ PES ETMEDİ

Anne ve kız, silah sıkmaya devam etse de yılmayan hırsız, annenin elinden silahı almak için bile boğuştu. Bu sırada kızın yakından ateş etmesiyle biraz yavaşlasa da pes etmedi. Anne ve kız, çareyi dükkandan çıkmakta buldu.

Vazgeçmeyen hırsız anne-kızla çatıştı VİDEO