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Hırvat Generalin veda mektubu açıklandı

Lahey'de 20 yıl hapis cezası onanınca zehir içerek intihar eden eski Bosnalı Hırvat generalin 2 yıl önce yazıp mühürlediği veda mektubu açıldı.

Haber Merkezi | 01.12.2017 - 16:51..
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Lahey'de bulunan Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanan ve temyiz duruşmasında zehir içerek intihar eden Hırvat general Slobodan Praljak'ın veda mektubu açıldı.

"KÜLLERİMİ MEZARLIĞA SERPİN"

20 yıl hapis cezası onanınca zehir içerek intihar eden Praljak'ın intiharını 2 yıl öncesinden planlamış olabileceği öne sürüldü. Bu iddia ise ortaya çıkan bir veda mektubu ile ortaya atıldı.

Vecernji List isimli Hırvat gazetesinde yayımlanan mektuba göre Praljak, öldükten sonra açılması notu eşliğinde mektubu mühürlemiş. Mahkemede zehir içmesi ve kaldırıldığı hastanede ölmesinin ardından eşi Kacusa Babiç, çocukları Nikola ile Nataşa ve en yakın dostları mektubu birlikte açtı. İçinde son arzusu vardı: ''Mezar ya da mezar taşı istemiyorum, küllerimi Mirogoj'a serpin.''

ZAGREP DERTTEN KURTULDU

Mirogoj, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki merkez mezarlığının adı. Ailesi Praljak'ı buraya gömmeyi planlıyordu ve taziye ziyaretine gelen bir devlet heyetiyle konuyu görüşmüştü.

Ancak veda mektubunu okuduktan sonra bu plandan vazgeçildi. 'Vecernji List' gazetesine göre eski general, savaş suçlusu olarak hükmü giymişken, Hırvatistan hükümetinin kendisi için devlet töreni düzenlemesini ve bu yüzden uluslararası toplum nezdinde zor duruma düşmesini engellemeye çalıştı.

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