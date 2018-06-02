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Hırvatistan'da rengarenk sokak festivali yarın bitiyor

Hırvatistan'da bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Cest is d'best" sokak festivali; yerli ve yabancı turistin büyük ilgisini çekiyor.

AA | 02.06.2018 - 15:37..
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yıl 22'ncisi düzenlenen "Cest is d'best" sokak festivali büyük ilgi görüyor. Başkentteki sekiz farklı konumda 4 gündür devam eden festivalde, 20 farklı ülkeden gelen yaklaşık 700 performans sanatçısı çeşitli etkinliklerle Zagreb sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Hırvatistan'da rengarenk sokak festivali yarın bitiyor

DÜNYANIN EN İYİSİ

Festivalde, dans gösterileri, konserler, sokak tiyatrosu ve sirk gösterileri yapılırken, Türkiye, Hindistan, Çin ve Endonezya mutfakları da festival alanlarında katılımcıların beğenisine sunuldu.

Festival Müdürü Zlatan Jaganjac yaptığı açıklamada, söz konusu festivalin Avrupa'nın bu bölgesinde ve belki de dünyadaki en iyisi olduğunu savunarak, her kesimden insan için enerji, kültür ve eğlenceyi bir araya getirdiklerini ifade etti.

Hırvatistan'da rengarenk sokak festivali yarın bitiyor

FESTİVAL YARIN SONA ERECEK

Festival kapsamında bu yıl, bebek veya garson yarışları gibi farklı etkinlikler gerçekleştirildiğini dile getiren Jaganjac, çeşitli sanat atölyeleri, yüz boyama gibi çalışmaların da festivalde yer aldığını sözlerine ekledi. Akrobasi ve sihirbazlık gösterilerinin de sergilendiği festival, yarın sona erecek.

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