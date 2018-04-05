taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.740
USD
4,0419
EURO
4,9627
ALTIN
172,35
PETR
68,1100

Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sarhoş iki kişi, bir sözlü atışma sonucu kavgaya tutuştu. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişinin de dayanamayıp sarhoş saldırganlara dayak atmasıyla ortalık karıştı.

Haber Merkezi | 05.04.2018 - 11:02..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ilginç bir kavga meydana geldi. Sesvete bölgesinde sarhoş iki kişi, bir barın önünde oturuyorlardı. İki kişi bir süre sonra sözlü olarak birbiriyle tartışmaya tutuştu, tartışma kısa süre içinde fiziki şiddete dönüştü.

Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü

BİRBİRLERİNİ DÖVDÜLER

Kavga eden iki kişiden biri, karşısındaki adamı yumruklarla dövmeye başladı. Çevredeki hiç kimse bu duruma müdahale etmedi. Adam, burnundan akan kanlar ile yerde kalırken, karşısındaki kişiye cevap vermeye çalıştı, tam o srada arkada bulunan bir başka adam araya girerek kavgayı durdumaya çalıştı.

Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü VİDEO

Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü

ADAMDAN SARHOŞA DAYAK

Kavgayı ayırmaya çalışan adam, karşısındaki adamın halen küfür ve hakaretler ile sözlü atışmaya girdiğini görünce o da kavgaya dahil oldu. Küfür ederek saldırgan hareketler yapan adama saldırdı, dayak attı. Neye uğradığını şaşıran adam suratına gelen yumruklar ile yere yığıldı kaldı.

Kalktığında karşısında sadece ilk dövdüğü adamı bulan sarhoş, onu yeniden yumruklayarak kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olayın ardından yaralı iki kişi de hastaneye kaldırıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Air France çalışanları grevi 7 güne uzattı
Fransa'nın ulusal havayolu Air France'ın çalışanları nisan ayında 7 gün grev yapacaklarını duyurdu.
Paris'te medeniyet: Trene camdan bindiler
Fransa'da demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle tren seferlerinde yaşanan aksamalar, garlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yolcular trenlere binebilmek için birbiriyle yarıştı, camlardan içeri girdi...
Almanya'da FETÖ'ye bağlı lise kapandı
Almanya’da Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı “Urselbach Gymnasium” isimli lisenin maddi sorunlardan dolayı kapandığı ve iflas başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Grevin ilk gününde Fransa karıştı
Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden işçiler, kesik aralıklarla üç ay sürmesi planlanan grevler için sokağa döküldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

215
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

93
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

65
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

65
Yurt dışında FETÖ operasyonları

Yurt dışında FETÖ operasyonları

90
Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

111
Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM