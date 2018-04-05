Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ilginç bir kavga meydana geldi. Sesvete bölgesinde sarhoş iki kişi, bir barın önünde oturuyorlardı. İki kişi bir süre sonra sözlü olarak birbiriyle tartışmaya tutuştu, tartışma kısa süre içinde fiziki şiddete dönüştü.

BİRBİRLERİNİ DÖVDÜLER

Kavga eden iki kişiden biri, karşısındaki adamı yumruklarla dövmeye başladı. Çevredeki hiç kimse bu duruma müdahale etmedi. Adam, burnundan akan kanlar ile yerde kalırken, karşısındaki kişiye cevap vermeye çalıştı, tam o srada arkada bulunan bir başka adam araya girerek kavgayı durdumaya çalıştı.

Hırvatistan'da sarhoşlar birbirini dövdü VİDEO

ADAMDAN SARHOŞA DAYAK

Kavgayı ayırmaya çalışan adam, karşısındaki adamın halen küfür ve hakaretler ile sözlü atışmaya girdiğini görünce o da kavgaya dahil oldu. Küfür ederek saldırgan hareketler yapan adama saldırdı, dayak attı. Neye uğradığını şaşıran adam suratına gelen yumruklar ile yere yığıldı kaldı.

Kalktığında karşısında sadece ilk dövdüğü adamı bulan sarhoş, onu yeniden yumruklayarak kaçmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olayın ardından yaralı iki kişi de hastaneye kaldırıldı.