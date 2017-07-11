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Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

Hırvatistan'ın Dakovo kentinde, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında bir kişi Türk bayrağına saldırdı.

11.07.2017 - 01:38
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Dakovo'da düzenlenen Uluslararası Folklor Festivali'ne Hırvat asıllı bir genç, Türkiye'den katılan folklor ekibinin kortej geçişi sırasında Türk bayrağına saldırdı.

ELİNDEN BAYRAĞI GERİ ALDILAR

Saldırının ardından Sancağı taşıyan genç önce neye uğradığını şaşırdı ancak daha sonra Hırvat gencin elinden bayrağı almayı başardı.

GÖZALTINA ALINDI

Saldırının ardından Hırvat gencin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Yetkilerce saldırganın aşırı alkollü olduğunu açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Türk bayrağına yapılan bu çirkin saldırının ardından Türkiye'den gelen folklor ekibinin festivalden ayrılmak istediği ancak Dakovo Belediyesi Başkanı Marin Mandariç'in hem Türk halkından hem de Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dilediği belirtildi. Saldırıya Hırvat basınında geniş yer verildi.

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