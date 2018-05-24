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Hırvatistan'da Türk filmleri rüzgarı

Hırvatistan'daki Türk Filmleri Haftası, Ayla filmi ile başladı.

AA | 24.05.2018 - 09:13..
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) düzenlediği 7. Türk Filmleri Haftası Ayla filmi ile açıldı. Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde dünyanın farklı coğrafyalarında Türk Film Haftası düzenleyen YEE'nin ilk durağı Zagreb oldu.

Hırvat-Türk dostluğu Derneği (HTUP) organizasyonuyla başkentte yer alan tarihi çiçek meydanındaki Avrupa Sineması'nda gerçekleşen açılış filmi Ayla'nın gösterimine, çok sayıda sinemasever katıldı.

Hırvatistan'da Türk filmleri rüzgarı

27 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

10 Türk filminin sinemaseverlerle buluşacağı Türk Film Haftası kapsamında Derviş Zaim'in Balık, Burak Aksak'ın Bana Masal Anlatma, Reha Erdem'in Korkuyorum Anne, Ümit Köreken'in Mavi Bisiklet filmleri de gösterilecek.

Etkinlik kapsamında, film gösterimlerinin yanı sıra oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı buluşmaları, söyleşiler, atölye çalışmaları, Türk mutfağı etkinlikleri, sinema, afiş ve obje sergileri gibi birçok içerikle kültürel etkileşimin sağlanması hedefleniyor.

Etkinlik 27 Mayıs'a kadar devam edecek.

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