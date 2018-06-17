Hırvatistan'da Türk yük gemisi batıyor

Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haksa" isimli yük gemisinin su almaya başladığını sabahın erken saatlerinde Rijeka Arama Kurtarma Merkezine (MRCC) bildirilmesi üzerine Hırvatistan ve İtalya'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römorkun olay yerine intikal ettiği belirtildi.

8 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, KAPTAN VE 4 MÜRETTEBAT GEMİDE KALACAK

85 metre uzunluğundaki geminin 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebattan 8'i, İtalya'ya ait "Valcadorea" isimli tanker gemisinin yardımıyla tahliye edilirken, gemi kaptanının, 4 kişiyle gemide kalacağını açıkladığı kaydedildi.

Tahliye edilen 8 kişinin Split Limanı'na götürüldüğü bilgisinin yer aldığı açıklamada, gemide kalan 5 kişinin diğer kurtarma ekipleri gelene kadar batmayı engellemeye çalışacağı aktarıldı.