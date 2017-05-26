HisApp'ten ramazan ayına özel program

HİS Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, ramazan ayı süresince kullanıcılara sürekli mesajlar göndererek yönlendirmeler yapacaklarını belirterek, "Özellikle iftardan 2-3 saat sonra yapılacak egzersizlerle ilgili bazı yönlendirmelerimiz olacak. Teravih kılanlar manevi anlamda kendilerini zinde hissedecekler ve fiziksel aktiviteyi de yapmış olacaklar ama aynı zamanda HisApp üzerinden biz de yönlendirmede bulunacağız." dedi.

"Hedefimiz 7'den 70'e herkesin spor yapması"

HisApp'in kullanıma 4 gün önce açıldığını ve bu süre zarfında sağlık ve fitness alanındaki uygulamalar arasında ilk 3'ten düşmediklerini dile getiren Bölükbaşı, "Bugün 2. sıradayız. Her geçen gün yerimizi sağlamlaştıracağız. Hedef kitlemiz olan 15 milyon kişiye mesaj yoluyla ulaşacağız. Bugünden itibaren akıllı telefonlara mesaj da göndermeye başladık. Hedefimiz milyonlara ulaşmak ve 7'den 70'e herkesin spor yapması." diye konuştu.



Hareket puanı sırlamasında ilk 100'e giren kullanıcılara her ay hediyeler dağıtacaklarını anlatan Bölükbaşı, "Uygulama ücretsiz indirilebilecek. Şimdilik İngilizce ve Türkçe olarak var ama diğer dillere de çevrilip dünyaya tanıtımını yapacağız. Bu tür uygulamaların muadilleri ücretli şekilde yer alıyor. Bizimki, dünyada bir kamu kurumu tarafından yapılan ilk uygulama olma özelliğini taşıyor." ifadelerini kullandı.