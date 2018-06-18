Hisar Camii depreme karşı güçlendiriliyor

Kentin en eski camilerinden olan Hisar'ın bu çalışmalarla ömrünün uzatılması, böylece ecdat hatırasının gelecek nesillere bırakılması hedefleniyor.

Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç, caminin 1598 yılında Aydınoğulları Beyliği'nden Fatih Yakup Bey tarafından yaptırıldığının bilindiğini, Bursa Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami ve Şam Ulu Cami gibi kentin simgelerinden olduğunu söyledi.

DEPREMDE HASAR GÖRDÜ

Yapımına Yakup Bey dışında iki hayırseverin daha destek vermesi nedeniyle bazı kaynaklarda Üç Mihraplı Cami olarak da anılan caminin bugüne kadar pek çok kez restorasyon çalışması gördüğünü kaydeden Fethi Koç, geçen yıl Manisa'da meydana gelen ve İzmir'de de hissedilen depremler sonrası camide bazı sıkıntılar tespit edildiğini anlattı.

RÖNTGENİ ÇEKİLDİ

Fethi Koç, çalışmalar sonucu caminin adeta röntgeninin çekildiğini, böylece yapının depreme karşı dayanıklılık durumunun raporlandığını ifade etti.

Fethi Koç, "Statik açıdan sıkıntı tespit edildi. Eserde 1970'li yıllarda yapılan tadilatta, o zamanın tekniği ile esere güçlendirme yapalım niyeti sırasında yer altı sularının tahliyesiyle alakalı yanlış bir uygulama olduğu, bunun da eserin fil ayağı denilen yapılara zarar verdiğini gördük. Bunun daha fazla zarar vermemesi için çalışmaları genişlettik.

Bu işlemleri çok dikkatli, titizlikle sürdürüyoruz. Ecdadın bize emanet ettiği eserleri gelecek nesillere bırakma görevimiz var. En güzel, en sağlam şekilde gelecek nesilere aktarma gayretindeyiz." dedi.

TÜRK SANATININ ÖNEMLİ ÖRNEĞİ

Konak ilçesinde, Kemeraltı Çarşısı içinde bulunan ve adını bulunduğu bölgeden alan cami, kentin en bilinen tarihi eserleri arasında yer alıyor. Osmanlı camilerinin tipik özelliklerine sahip eserdeki kalem işi süslemeler, mihrap ve minber işçiliği, Türk sanatının iyi örnekleri arasında gösteriliyor.

Cami, kapısındaki ayetle de dikkati çekiyor. Camiye gelenleri Ali İmran Suresi'nde yer alan 'Oraya giren güvene erer' ifadesi karşılıyor.