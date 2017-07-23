Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı'na itirazlar var

Boğaz'ın Avrupa Yakası'nda sahil yolundaki trafiğin rahatlatılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Rumeli Hisarüstü'nden Aşiyan'a füniküler yapmayı planlıyor.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERİTESİ’NİN ALTINDAN GEÇECEK

Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’na giriş istasyonu, Hisarüstü İstasyonu ile Boğaziçi Üniversitesi ana giriş kapısı yanında inşa edilecek. Boğaziçi Üniversitesi arazisinin altından geçecek hattın çıkış istasyonu, İstanbul Boğazı sahilinde bulunan Aşiyan Parkı’nda yer alacak.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ’NDEN AŞİYAN SAHİLİ 2,5 DAKİKA

2019 yılında hizmete girmesi planlanan 800 metrelik hat, saatte çift yönde 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent–Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak.

Proje tamamlandığında Hisarüstü’nden 2,5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşılacak. Hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri raylı sistemle denize bağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 2 Mart’ta Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı’nın inşaat, elektromekanik ve araç alım ihalesine çıkacak. Hemen yapımına başlanacak hattın 720 günde tamamlanması planlanıyor.

AĞAÇ KESİLECEK İTİRAZI

Proje kapsamında sahilde yer alan Aşiyan Parkı'ndaki bazı ağaçların işaretlenmesi ve parkın bariyerlerle çevrilmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Bugün özellile sosyal medyada yer alan; "parktaki ağaçlar kesilecek, park eskisi gibi olmayacak" tepkilerinden sonra İBB açıklama yaptı.

"AYNI BÖLGEDE TAŞINACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aşiyan parkından geçecek olan finüküler hattında proje çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarda ağaç kesilmeyecek.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile Çevre Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü orman mühendislerinin bilgisi dahilinde bazı ağaçlar aynı bölgede taşınacak şekilde planlanıyor.

Şantiye bittikten donra yeniden düzenlenecek eski haline getirilecek. Ağaçların kesilmesi söz konusu değildir.