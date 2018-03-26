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Hisseleri düşen Facebook, 2 trilyon dolar ceza yiyebilir

ABD Federal Ticaret Komisyonu, Facebook'un kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda halka kapalı araştırma başlattı.

İHA | 26.03.2018 - 23:58..
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Facebook’un kullanıcı bilgilerini korumadığı ve Cambridge Analytica araştırma kurumu tarafından dolaylı yoldan kullanıcı bilgilerinin politik araştırma ve reklam amaçlı kullanılması ile ilgili çıkan haberlerden sonra ABD Federal Ticaret Komisyonu Facebook’un kullanıcı verilerini nasıl kullandığı konusunda halka kapalı araştırma başlattı.

FACEBOOK HİSSELERİ DÜŞÜYOR

Cambridge Analytica sızıntısından sonra 13 puan düşen Facebook hisseleri Pazartesi de 2 puan daha düşerek inişini sürdürüyor. Facebook hisseleri, son bir yılın en yüksek noktasından yüzde 20 daha düşük.

50 MİLYON KULLANICININ BİLGİLERİ NASIL SIZDI

Komisyon, Facebook’un 50 milyon kullanıcısının bilgilerinin nasıl sızdığını ve Facebook’un bu bilgileri nasıl kullandığını araştırıyor.

Komisyondan yapılan açıklamada, “FTC basında verilen raporları ve Facebook’un kişisel verileri nasıl kullandığı konusunu çok ciddiye alıyor” denildi.

FTC 2011 yılında Facebook’un komisyonla imzaladığı karara uyup uymadığını da araştıracak. 2011 yılında Facebook’un imzaladığı kararda firmanın kişisel gizlilik ayarlarının ötesinde kişisel verilerin kullanılması esnasında kullanıcılardan özel izin alması koşulu yer alıyor.

2 TRİLYON DOLAR CEZA GELEBİLİR

Bu karara uymama durumunda Facebook her gerçekleşen ihlal başına 40 bin dolara kadar ceza ödemek zorunda kalabilir. Söz konusu 50 milyon kişinin verisinin sızması durumunda açılacak bir davada Facebook’un hatalı bulunması durumunda teknik olarak 2 trilyon dolar gibi bir ceza Facebook’u bekleyebilir.

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg kişisel verilerin kullanılmasından sonra yayınladığı mesajda kullanıcılardan özür dileyerek tekrar böyle bir durumun yaşanmaması için bütün önlemlerin alındığı teminatında bulunmuştu.

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