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Hitler ve Lenin, Peru’daki yerel seçimlerde yarışıyor

Güney Amerika ülkesinde yaklaşan yerel seçimler öncesinde Hitler isimli bir kişi ile Lenin isimli diğer kişinin rakip olması dünyanın büyük ilgisini çekti.

İHA | 23.09.2018 - 05:06..
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Yugar kentinde yaşayan Hitler Alba Sanchez, 7 Ekim’de yapılacak seçimlerde belediye başkanlığına adaylığını koydu. Diğer aday Lenin Vladimir Rodriges ise Hitler’in belediye başkanı olmasını engellemek için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulundu. Lenin, Hitler ismini hiçbir ailenin çocuğuna koyamayacağını, bunun rakiplerinin seçimde hile yapmak ve ilginin başka yöne çekilmesi için kullanıldığını iddia etti.

Aşırı sağcı ’Biz Peru’yuz Partisi’nin adayı Hitler ise Lenin’in iddiaları karşısında basına açıklamada bulundu. Hitler, yaptığı açıklamada babası yüzünden ismini değiştiremediğini söyleyerek, babasının Hitler’den habersiz olduğunu sadece gençlik yıllarında orada burada duyup etkilendiği için kendisine bu ismi verdiğini belirtti.

Hitler ve Lenin, Peru’daki yerel seçimlerde yarışıyor

"BEN İYİ HİTLER'İM"

Şuanki kampanyasını "Ben İyi Hitler’im" sloganı ile yürüten Hitler Alba Sanchez daha önce de farklı bir partiden aday olmuş ve 2011-2014 yılları arasında Yungar kentinde belediye başkanlığı yapmıştı.

Öte yandan Güney Amerika’da aileler çocuklarına egzotik buldukları isimleri taktıklarından zaman zaman ilginç durumlar yaşanıyor.

Hitler ve Lenin, Peru’daki yerel seçimlerde yarışıyor

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