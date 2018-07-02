Hitleri kandıran şişme tanklar

Aybüke SENGİR / [email protected]

II. Dünya Savaşı'nı başlatan Hitler'in Nazi Almanya'sı, tüm Avrupa'ya dehşet saçmakla yetinmiyor diğer kıtalara da taşıyordu. Tarih 1944'ü gösterdiğinde ABD'li ve İngiliz subayların çalışmalarıyla durumlar eşitlenmiş, dünya tarihinin en büyük çarpışmaları yaşanıyordu.

HOLLYWOOD’U ARATMAYAN OYUN

Çarpışmalardan en önemlisi ve en kanlısı Normandiya Çıkarması’ydı kuşkusuz. Bu cephe için farklı savaş taktikleri geliştirmek isteyen İngiliz ve ABD'li yetkililer, yanıltma taktiklerinde deha olan Ralph Ingersoll ve Billy Harris adlı iki subayı göreve getirdi. Bu ikili kısa süren çalışmaların ardından tarihi değiştirecek bir fikirle ordunun karşısına dikildi.

HAYALET ORDU KURULUYOR

İkilinin masaya getirdiği fikir ilk başta ordu tarafından çok uçuk karşılandı, ancak akıllara 1942'de İngiliz zırhlılarının komutanı Bernard Montgomery’nin, Alman birliklere karşı cephede boş olan yerlere sahte tanklar yerleştirerek düşman hattını şaşkınlığa uğratması akıllara geldi. Bu olayı iyice harmanlayarak üslerine sunan iki subay, kararı onaylattı ve 23. Garnizon Özel Kuvvetleri’ni kurmayı başardı. Şuanki adıyla 'Hayalet Ordu' …

52 YIL GİZLİ TUTULDU

Özel askerlerden oluşan birliğin tek silahı yaratıcılıktı. Cephe hattına çok yakın mesafelerde, 20’den fazla sahte savaş alanı kurgulayan, birliğin hikayesi, askeri sır olması sebebi ile 1996 yılına kadar da gizli tutuldu.

II. Dünya Savaşı boyunca 23. Özel Birlikte görev yapan birçok sanatçı getirildi. Sanat okulları ve reklam ajansı çalışanları arasından seçilmiş bu özel askerler, savaş alanına taşıdılar. Moda tasarımcıları, ressam, heykeltraş ve fotoğrafçılar sanatlarını konuşturuyorlardı.

(şişme uçağı kontrol eden askerler)

SAHTE BİRLİK İŞE YARIYORDU

Düsseldorf’a havadan bakıldığında, 30 bin askerden oluşan iki birlik görünüyordu. Oysa gerçekte sadece 1.100 asker vardı. Sahte birlik, Almanları Ren Nehri’nin gerisinde bir saldırı yapılacağına gerçekten de inandırmıştı. Hayalet Ordu, bunun için radyo sinyallerini de kullanıyordu. Birliklerin ilerlemekte olduğunu bildiren mesajlar yayınladıktan sonra, sahte tümenleri ilerlettiler. Oyuncular, dekor, ses, senaryo her şey dört dörtlüktü. Hatta sahte karargahlar kurarak, casusları yanıltmayı da ihmal etmediler.

(şişme top arabası)

NAZİLER KANDIRILDI

Hayalet Ordu, 1000 kişi olmalarına rağmen bu sayede 30 bin askerden oluşan bir birlikmiş gibi gözükmeyi başararak Nazileri uzak tutmayı başardı. Savaş boyunca Nazi birlikleri bu ordunun sahte olduğunun farkına bile varamadı. Her ne kadar inanması zor gelse de, işte tüm Nazi ordusunu kandırmayı başaran Hayalet Ordu'nun hikayesi tam olarak böyle.

(şişme tank)

(Hayalet Ordu'nun logosu)