Geçen günlerde bahsettiğimiz Hitler'in 'Amerika' trenini hatırlarsınız. Kendisinin çelik, zırhlı oyuncaklarına az çok aşinayız. Gördüğünüz gibi Hitler'in silahlanma konusunda eksik kaldığı bir alan olmamış. Bu sefer de bir insanı masa örtüsü yapabilen tanklarından bahsedeceğiz.

TANKLARI KEŞFETTİ

I. Dünya Savaşı'nda gönüllü piyade olarak görev yapan Führer, cephede ortalığı yakıp yıkan bir güce sahit oldu: Tanklar. Sahip olunan silahlardan çok daha güçlü olan tanklardan o kadar etkilendi ki, hayatını neredeyse bu tanklara adadı.

HİÇBİR SİLAHA BENZEMİYORDU

Güçlü bir Alman İmparatorluğu için çalışmalarına başlayan Hitler, sonunda istediği gibi iktidar ortamı yaratmış ve lider olmuştu. Elinde en güçlü silahları ve en güçlü orduyu bulundurmak istiyordu. Dönemin Nazi Almanyası'nda devrim yaratacak şeylerden biri de tanklardı. İngilizler tarafından bulunan bu araçlar varolan hiçbir silaha benzemiyordu.

TANK ÜRETMESİ YASAKTI

Güçlüydüler, kurşun geçirmiyor, tek atışta vurduğu yeri harab ediyorlardı. Fakat ufak bir sorun vardı: Versay Anlaşması kapsamında Almanya'nın tank üretimi yasaklanmıştı. Hitler durur mu? Çoktan harekete geçmişti bile. Führer'in aklında tek bir şey vardı; I. Dünya Savaşı'nın intikamı.

GİZLİCE ÜRETİM EMRİ VERDİ

Alman Lider emri verdi: Tank üretimine başlıyoruz! Ama gizlice...

Hitler'in Nazi tankları ViDEO

İLK GÖZ AĞRISI: PANZER 1

Sıradan tanklar değil, mega tanklar üretilecekti. Öyle güçlü, öyle yenilmez olacaktı ki, hiçbir kuvvet alt edememeliydi. Tank ne kadar büyük olursa, o kadar güçlü olacağını düşünüyordu. Hitler'in ilk göz ağrısı, Panzer 1 adlı tankıydı.

II. Dünya Savaşı'nda düşmanı dehşete düşüren tank projelerini başlatmıştı. Tarih bir tank savaşına şahit olacaktı: Dinkirk Savaşı. Bu muharebede İngiliz ve Fransız birlikleri, Alman gücünün karşısında topuklarına vura vura kaçtılar. Savaşta tam anlamıyla tanklar konuşmuştu.

TANKLARINA HAYVAN İSİMLERİ TAKIYORDU

Hitler sahip olduğu bu bebeklerine hayvan isimleri takardı. Onlardan en büyüğüne Tiger demişti. Nam-ı diğer kaplan. Cephede gözüktüğü ilk günden, savaşın Almanya adına son bulduğu tarihe kadar, müttefik askerleri için bir korku unsuru oldu.

NE KADAR BÜYÜK, O KADAR GÜÇLÜ

Hitler hareminde bulunan bu tank sadece bir başlangıçtı. Üretilen her yeni tank bir diğerinden daha büyük oluyordu. Bu tankların üflese düşmanı dağıtacak güçleri vardı. I. Dünya Savaşı'nda gönüllü bir piyadenin birgün savaşlarda tozu dumana katacağını kimse tahmin edemezdi. Ama kattı. Baya bir kattı...

ADETA CANAVAR ÜRETİLİYORDU

Dünyanın en iyi silah geliştirme merkezi olan Nazi tesisinde, mühendisler adeta canavarlar üretiyordu. Devrim yaratan tanklar burada büyümekteydi. Adam haklı, tanklar kısa vadade büyük zaferler demekti. Tankların yapımlarını gözlemleyen lider şöyle diyordu: İşte bu, bunu istiyorum!

HİTLER'İN PANZERLERİ

Panzer I modern tank dünyasında küçük kalıyordu. Sorun mu? Değil. Hitler bu oyuncaklarını her seferinde biraz daha büyüttü. Panzer II, Panzer III, Panzer IV ve diğerleri, gittikçe devasalaşıyordu. İşte 20 ton gibi...

İLK TANK KENDİNİ GÖSTERDİ

1939'da Polonya'ya giren tanklar müthiş bir sürpriz yaptı. Führer'in bebekleri oradaydı. II. Dünya Savaşı'nda Alman'ın şakası yoktu. Geçtiği yerin pestilini çıkaran oyuncakları vardı sonuçta. Bu hızlı tanklar savaşta yeni bir kelime türetti: Yıldırım Harekatı.

3 BİN 600 TANKLI MÜRETTEBAT

Hitler 1941'de , 3 bin 600 tank ve 4 milyon askeriyle tarihin en büyün mürettabatını Sovyet kapısına yığdı. Evet, Barbarossa Harekatı. İşgal gibi işgal. Herhalde o dönemde bir iddia bayisi olsaydı herkes Almanya'ya oynardı. Ve bugün olduğu gibi sonuç bambaşka olurdu.

O DA NE? BİR RUS TANKI...

Alman ordusu Sovyetlerin Kızıl Ordusu'nda T34 adlı bir tankla karşılaştı. Bu tank Hitler'in birçok tankına bedeldi. Bu hırs onu çığrından çıkararak, hiç yapılmamışı denemesine sebep oldu: FLAK 88. Bu makina hem tank hem uçak savıyordu. Flak 88 sahip olduğu bütün tankların anasıydı.

PORSCHE İLE ANLAŞTILAR

Spor arabalarıyla hayran olduğumuz Porsche, Hitler için bambaşka bir şey tasarlıyordu. Bir savaş tankı. Porsche ve Hitler arasında geçen muhabbet şöyleydi;

Hitler: Canavar gibi bir tank istiyorum.

Porsche: Tamam.

HİTLER'İN 53. YAŞ GÜNÜ HEDİYESİ: TIGER

Porsche üreteceği bu ölüm makinesi için en hassas ve en özel parçaları kullanacaktı. Diesel ve elektromotor biraraya getirildi. Bu da şanzıman ihtiyacını ortadan kaldırdı. Hitler'in 53. yaş günü hediyesine bir bakın. Minumum ağırlık, maksimum performans hedefiyle ortaya çıkan şahaser: Tiger.

PORSCHE YANILDI, HENSCHEL KAZANDI

I ıııııı... Olmadı. Porsche'un tasarladığı tankın motoru gösteri alanında yanmaya başladı. Tam bir hayal kırıklığıydı. Porsche'un yanında Hitler'e sunulan bir diğer tasarım olan Henschel kazanmıştı. Doğal olarak onun tankı üretime sunuldu. Tiger 2 adının hakkını veren bir tanktı. Hitler'in , işte şimdi Sovyetlerin tankından daha güçlü bir tankı vardı.

TARİHİN İLK MEGA TANKI: KARADA GİDEN BİR GEMİ

Hitler Kursk Savaşı'nda bir zafer elde edemese de, sahip olduğu mürettabın gücü onu tatmin etmişti. Ne kadar büyük, o kadar güç felsefesini izleme şansı buldu. Ve tarihin ilk mega tankını yapmak için harekete geçti. Adeta karada giden bir gemi tasarlanıyordu: Land Cruzer.

YENİ ÇELİK CANAVAR: MAUS

4 katlı bir binanın yüksekliğine denk tankın yüksekliği 39 metreyi buluyordu. Fakat savunma bu projeyi iptal etti. Üretim tamamlanmadı. Hevesi dinmeyen Hitler Porsche'ye bir şans daha tanıdı. Yeni çelik canavarımızın adı Maus'du. Ama Nazi hangarında bu tankların üretimi hiçbir zaman tamamlanamadı.

ÇOĞU ZAMAN TIGERLAR İŞ GÖRDÜ

Nazi komutanlığı çoğu zaman Tiger'ları savaş boyunca kullandı. Kimi zaman büyük başarılar elde edilse de, kimi zaman bu tanklar bir hayal kırıklığı oldu.

TANK SEVDASI HİÇ BİTMEDİ

Führer tank sevdasından hiçbir zaman vazgeçmedi. Gizli gizli yapacağını yapıyordu. Ne Versay, ne Kızıl Ordu onu yıldıramadı. Her seferinde biraz daha büyüğü için en iyi mühendisleri arıyordu. Zaman zaman istediğini aldı, zaman zaman bir hayal kırıklığı oldu ama, bu çılgın diktatör oyuncaklarından hiç vazgeçmedi.