Hitler'in saklı aşkı: Mimi

Bildiğiniz ilişkilerinin ve baskıcı siyasetinin ardında hiç duymadığınız, yaşanamamış bir aşk hikayesi var Hitler'in.

HİTLER’İN BİLİNMEYEN ‘MİMİSİ’

Hitler dünya tarihinde her zaman diktatörlük ve istila olarak yankı buldu. 2. Dünya Savaşı'nı başlatarak 65 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuş liderin tüm bu şiddetinin yanında, onu hassas ve ürkek yapan bir sevgilisi vardı.

O GİZEMLİ KADIN BULUNDU

Dönemin İngiliz televizyon kanalı, Hitler'in hayatını konu alan bir program için kız kardeşi Paula Wolf ile buluşur.

Paula, verdiği röportajında Hitler’in aşık olduğu gizemli bir kadından bahseder.

Bunu duyan ve çok etkilenen gazeteci ise Maria'nın peşine düşerek bu aşkın hikayesini öğrenir.

Bu gizli kalmış aşk hikayesi, 1926 senesinin Eylül ayında Hitler'in Maria'yı görmesiyle başlıyor. Almanya'nın Berchtesgaden şehrindeki bir otelin tezgahında çalışan Maria, daha 18'inde bile değil.

MARİA'YI İLK GÖRDÜĞÜ AN

Öğle molalarında çalıştığı otelin karşısındaki parkta dinlenen kadını gören Hitler, şapkasını çıkararak selam verir. 16 yaşındaki Maria, Hitler ile ilk kez orada karşılaşır.

"BİR KADINI ÖPMEK İSTESE..."

Maria, Hitler'i ilk gördüğü anı şöyle anlatıyor;

"Gözlerini benden hiç ayırmıyor ve hep gülüyordu. Meğerse hayli zamandır beni görüyor ve beğeniyormuş. Tabii benim bundan haberim yoktu. İçimden diyordum; bu adam bir kadını öpmek istese, bıyıkları yüzüne batmaz mı? Çocuktum...

"ÇİMENLERİN ÜZERİNDE YUVARLANDIK"

O günden sonra dükkanıma sık sık gelmeye başlamıştı. Benimle sürekli vakit geçirmek için fırsat kollar gibiydi. Bir gün ablam ve beni bir araba gezisine çıkardı. Hitler’in Mercedes arabasıyla bir ormana gittik. Çimenlerin üzerinde yuvarlandık. Nihayet benden ilk busemi orada aldı ve aşkını ilan etti.

"GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORDUK"

Görüşmelerimiz sıklaşmıştı. Bir hayli zaman bu şekilde flört ettikten sonra, Münich’teki apartmanında neredeyse her gün buluşuyor, vakit geçiriyorduk.





"BENİMLE EVLENMEK İSTİYORDU"

Sürekli benimle evlenmek istediğini, çocuk sahibi olmayı dilediğini söyleyip duruyordu. Fakat ilk vazifesinin Almanya'yı kurtarmak olduğunu da dilinden düşürmezdi.

Gün geçtikçe alevlenen, büyüyen bir aşkımız vardı. İlişkimiz Almanya'nın karıştığı 1938 senesinin yazına kadar devam etti. Fakat Hitler benden uzaklaşmaya başlamıştı."

HİTLER BİR SEÇİM YAPMAK ZORUNDAYDI

Maria'nın da bilmediği bir durum vardı.

Parti merkezine gelen bir mektupta, Hitler’in reşit olmayan bir kızla beraberliğinin açıklanacağı ve bu durumun yaratacağı skandal haber verilmişti.

Dönemin kargaşasında çok önemli politik ilerlemeler kaydeden Hitler, bu ilişkiye son vermek zorunda kaldı.

''Birisi bu kötülüğü bana, şu ana kadar sevmiş olduğum tek kıza yaptı... Fakat ana yurdumuz öncelikli olmak zorunda. Mimi’nin (Maria) bu iğrenç politik oyunlara alet edilmesini istemiyorum...''

EVLENSE DE PEŞİNİ BIRAKMADI

Bu durum Maria'yı çok etkilemiş olmalı ki, kendini iple asarak intihar etme girişiminde bile bulundu. Psikolojik olarak kendini toparlamak isteyen kadın, yeni bir sayfa açarak bir otelci ile evlendi.

Bir gün Maria’nın kapısına gelen bir adam, onu Hitler'in gönderdiğini ve mesut olup olmadığını sormak istediğini söyledi. Maria o andan şöyle bahsediyor;

"Ben Hitler'in beni görmek istediğini anlamıştım. Onun beni, benim de onu sevdiğime emindim. Hislerime hakim olamayarak ona gittim. O da beni bekliyordu... Ayrılırken benimle beraber yaşamak istediğini, bırakmayacağını, dönmemi istemediğini söylemişti.

''KİMSEYİ BENİM KADAR SEVMEDİ''

1936 senesi geldiğinde yalnızlık ve bu kargaşa artarak devam etti. Führer (Hitler) artık şahsi işlerini düşünemez olmuştu. Tanıdığım o aşık, hassas adam yerine karşımda sadece bir politikacı görüyordum. Kendi hayatıma devam etmek için ikinci evliliğimi yaptım.





Hitler'i son kez 1939'da Münich'teki apartmanında gördüm. İşte kader bizi bu şekilde neticeye hazırladı. Şunu biliyorum ki, Hitler hayatındaki hiçbir kadını benim kadar sevmedi..."

''MARİA DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİRDİ''

Yıllar sonra Hitler’in üvey kız kardeşi Paula Wolf, Hitler’in 18 yaşından küçük Maria’yla aşkı için şöyle söyleyecekti:

“ Onunla evlenmiş olsaydı, tarih çok daha farklı olabilirdi...”

Sanki o kadar Yahudi'yi katledip yakan, diktatörlükte ve baskıcı anlayışta sınır tanımayan bu adam değil... Fakat ta kendisi.

Adı yaptığı zulümlerle anılsa da, görünen o katı ve baskıcı tarafını, yaşadığı aşkta bulamadık...







