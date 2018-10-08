Hitler'in yeğeni New York'ta bulundu

Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden biri olan Bild, Alman diktatör Adolf Hitler'in son akrabalarına kadar ulaşmayı başardı.

BİLD'E RÖPORTAJ VERDİ

Bild, New York’a gitti ve Hitler soyunun hayattaki en yaşlı erkek üyesiyle bir araya geldi. Hatta Bild muhabiri; Alexander Stuart- Houston isimli adamın Long Island’daki evinde bir röportaj yaptı. Bu röportajda Houstan yaşamını anlattı.

"DÜNYADA EN SEVMEDİĞİM İNSAN TRUMP"

68 yaşındaki adam, göbek adının Adolf olduğunu ve iki kardeşi olduğunu söyledi. Alexander, “Dünyada en sevmediğim insan olarak Donald Trump’ı gösterebilirim. Kesinlikle benim favorim değil. Bazı şeyleri iyi ama yaklaşımı beni rahatsız ediyor. Ben yalancılardan hoşlanmam.” dedi.

"MERKEL ZEKİ VE AKILLI"

Merkel hakkında ise, “İyi bir kadın. Zeki ve akıllı olduğu görülüyor” dedi. Alexander, Hitler’le akrabalığını, “Babam William Patrick Hitler, Adolf Hitler’in yeğeniydi. William’ın babası Alois Hitler, Adolf’un üvey kardeşiydi ve Dublin’de tanıştığı Brigid Dowling ile evlendi.” dedi.