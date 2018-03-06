Hitler’in zırhlı treni

Anladığımız kadarıyla Hitler’in bir tren koleksiyonu var. Hatırlarsınız; II. Dünya Savaşı’nda Sovyetler'den kaçırılan altınları stokladığı iddialarıyla konuşulan bir tren, büyük tartışmalara yol açmıştı. Bizim bahsettiğimiz ise, dört bir yanı çelik zırhlarla kaplı Führer’in özel Amerika treni (Führersonderzug). Hitler, trenin adını Amerika koydu. Çünkü Amerika'nın keşfine ve keşif sıralarında verilen mücadelelere hayranlık duyuyordu.

Üzerinde uçaksavar topların ve son teknoloji ile hazırlanan iletişim sisteminin olduğu bir araca tren demek basit kalır. 15 vagonluk bu treninin tarihine yakından bakalım.

ADETA BİR KALE İNŞA ETTİ

Hitler'in tüm ülkeyi gezdirebilecek bir makineye ihtiyacı vardı. 1930’ların sonunda, onu güvenle götürebilecek özel bir tren için inşa emri verdi. Raylar üzerinde adeta gerçek bir kale inşa ettiriyordu. 15 vagona sahip zırhlı tren, Hitler’in cephelerdeki son durumu öğrenip planlar yaptığı mobil merkez binası niteliği taşımaktaydı.

KÖLELERİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIRDI

Trenin inşasını yapacak olan köleler gece gündüz demeden uzun bir çalışma ve emek sonucunda ortaya canavar gibi bir makine çıkardı. Artık Hitler, bu trende rahat rahat hareket edebilecekti.

Öyle bir araç yapılmıştı ki, tren istasyona geldiğinde, halk bir rock yıldızı gelmişcesine trene koşuyordu.

SON TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİK

İkinci Dünya Savaşı’nın başında Alman lider için kalıcı bir karargâh inşa edilmemişti. Hitler durur mu? Kendine özel bir karargah düşünmüştü bile. Hem de yapılacak tren seyyar bir karargâh görevi görecekti.

Tren, dönemin son teknolojisi kullanılarak en geniş güvenlik önlemleriyle hazırlanıyordu. İçine yapılacak her ayrıntı ve gelebilecek her tehlikeye karşı önlem alınmıştı. Sadece ön vagonun kulesinde 4 adet uçaksavar vardı, anlatabiliyor muyuz?

GÜVENLİK BİR TAKINTI HALİNE GELMİŞTİ

İstasyona yaklaşan trenin güvenliği için tüm SS alayı nöbetteydi. Yırtıcı köpekler, özel ajanlar, Nazi ordusunun bütün güvenlik timi devriyedeydi. Her şey titizlikle kontrol edilmek zorundaydı. Karargahlar arası yolculuk boyunca güvenlik, Hitler için takıntı haline gelmişti. Öyle ki, en güvendiği adamlarının dışında kimseye silah vermiyordu.

Bu çelik tren savaş yıllarında kilometrelerce yol katedecekti. Rayların üzerinden giden bir trenin içinde ne filmler döndüğünü kim bilebilirdi?

UÇAKSAVARLI KORUMA

Amerika; uçaksavarları, gizli atış bölmeleri ve istihbarat araçlarıyla bir tren değil, adeta bir savaşçıydı. Trenin bazı vagonları otel görevi görürken, bazı vagonları da politik işler için ayrılmıştı.

Alman komutanlarla sık sık bir araya gelen Führer, adeta tren raylarının üzerinde savaşıyordu. Kim nereyi bombalayacak, kim kimi nerede bulacak, kim kimi nasıl yakacak... İşte tüm bunlar zırhlı vagonların arkasında saklıydı.

RAHATINI DA DÜŞÜNDÜ

Trenin 15 vagonu o kadar sistemli ve düzenli hazırlanmıştı ki, içinde sıkılmak mümkün değildi. Alman lider vakit harcayacağı özel oyuncağının her ayrıntısını düşünmüştü.

Trenin iç tasarımı Münih'teki ünlü mimar markası Associadet Workshop tarafından yapıldı. Hitler Beyler keyfine baya düşkün olmalı ki, ‘Şurada başımı koyacak bir yer olsun yeter’ dememiş, kendine oldukça zevkli ve konforlu bir yatak odası bile yaptırmıştı. Asıl şaşırtıcı olan ise 63 ton ağırlığındaki vagonuna yüzde yüz mermerden banyo döşetmişti.

NAZİ YUVASI HAZIRDI

Özel ısıtma ve havalandırma alanları, misafirhaneler, mutfaklar, banyo küvetlerinden toplantı odalarına kadar; tüm mimaride dönemin son teknolojisi kullanıldı. Alman lider tam bir nazi yuvası hazırlatmıştı.

CEPHELERİ KONTROL EDİYORDU

Hitler treni, savaş sırasında Berlin, Berchtesgaden, Münih ve diğer karargâhlar arasında kullanıyordu. Zamanının büyük çoğunluğunu stratejik planlar yapmak ve gelişmeleri takip etmek için burada harcardı.

Tren hareket halindeyken Alman timleri en önde yol alıyordu. Güzergah boyunca Amerika'nın geçeceği raylarda başka bir trenin hareket etmesi yasaktı. Treni raydan çıkarabilecek her önlem, hareket edilmeden önce alınmaktaydı.

DUBLÖR BİR TRENİ ÖNDEN SÜRÜYORDU

Alman liderin aklında muhteşem bir fikir daha vardı. Amerika'ya benzeyen bir treni kendi bulunduğu trenin önünden sürecekti. Binevi dublör tren görevi görecekti.

Hitler bu önlemlerini belgelere dökmüş ve şöyle söylemişti; ''Kimsenin Amerika'nın nerede olduğunu veya nereye gittiğini bilmeye izni yoktur!''

MUSSOLİNİ İLE BURADA BİR ARAYA GELDİ

Hitler’in cephaneleri kontrol edip yönlendirebilmesi için özel konferans salonları vardı. Savaş esnasında cepheleri ziyaret eden tren, aynı zamanda bir istihbarat aracıydı.

Führer bu trende Pétain, Franco ve Mussolini ile de araya geldi. Toplantı vagonunda gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda savaş ve işleyiş hakkında kararlar alınmıştı.

SON DAKİKALARI ALIYORDU

Führer, özel telefonuyla bağlandığı karargâh alanlarından son dakika gelişmelerini ve savaşın gidişatını öğreniyordu. Yanında bazı Alman komutanlar, doktoru ve özel ihtiyaçları için getirttiği hizmetkârları vardı.

ZIRHLI ASKERİ KARARGAH

Führer karargâhı askeri bir karargâh olmaksızın, komutanlar savaş cephelerinde bulunan diğer karargahlarda duruyordu. Fakat Hitler, savaşın komutasına bu trenden sıkça müdahale ettiği için, bu zırhlı araç askeri bir karargâha dönüşmüştü.

ARADIĞI SON NUMARA…

Trenin son kez FHQ Adlerhorst'tan Berlin'e, 15 Ocak 1945'te Hitler tarafından kullanıldığı düşünülüyor. Savaşın ardından ABD tarafından ele geçirilen çelik trenin kalan parçaları ticari kullanıma dönüştürüldü.

Ayrıca trende bulunan telefon plaketle alınıp satıldı. Hitler'in bir görüşme için çevirdiği son telefon numarası şöyle idi; 12 0050.