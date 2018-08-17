Hito: Türk malını alıp gayrimenkule yatırım yapacağız

Türkiye’de iş yapan Arap yatırımcı ve iş adamlarının oluşturduğu Yabancı İş Adamları Platformu, ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara ve döviz kurundaki dalgalanmalara karşı Türkiye’ye destek olmak için ortak çağrıda bulundu.

GAYRİMENKUL KAMPANYASI DİKKAT ÇEKTİ

Düzenledikleri basın toplantısında ekonomik savaşa karşı Türkiye’ye destek kararı aldıklarını açıklayan iş adamları, "TL satın al, Türk malını satın al, Türkiye’deki gayrimenkul sektöründe yatırım yap" gibi kampanyalar başta olmak üzere gerçekleştirecekleri çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Suriye Kökenli ABD’li işadamı Ghasson Hito'nun konuyla ilgili açıklamalarından satırbaşları;

Hito, "Kardeş ülke Türkiye'nin ekonomisine ve milli parasına yapılanların iç etkenlerden kaynaklanmadığı ve dış bir müdahale ile olduğu aşikardır. Bu dünya çapında ekonomisi ile güçlenen Türkiyenin tecrübesini hazmedemeyenlerin yürüttüğü ekonomik bir savaştır.

"İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ"

Biz, Türkiye’deki yabancı yatırımcı ve iş adamları olarak yapılan bu ekonomik savaşa karşı Türkiye halkı ve Türkiye devletinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye ekonomisinin bu krizi atlatacağına inanıyor ve güveniyoruz.

Türk ekonomisinin dayandığı güçlü temellerden dolayı 2001 yılından 2018 yılının yarısına kadar ekonomideki büyüme oranları Türkiye ekonomisinin dinamik olduğunu ve Türk hükümetinin yaptığı politikaların doğru olduğunu gösteriyor.

"KRİZ GEÇİCİ"

Özellikle sağlık, tarım, sanayi ve turizimde ekonominin büyüme oranının yüksek düzeyde olduğunu gördük ki bunlar krizin geçici olduğunu gösteriyor.

Türkiye; sahip olduğu alt yapı, gençlik oranı, jeopolitik konumu gereği güçlü olanaklara sahip bir ülke. Bu olanaklar krizi fırsatı çevirmek için güç veriyor. Aynı zamanda TL’nin düşüşünden sonra Avrupa ve Asya borsalarında gördüğümüz düşüşler uluslararası düzeyde Türkiye Ekonominin konumunu ve önemini gösteriyor.

"ASILSIZ HABER VE BİLGİLERE KULAK VERMEYİN"

Türkiye ekonomisinin geleceğine tam anlamıyla güvendiğimiz gibi Türkiye'deki ve Türkiye dışındaki tüm yabancı iş adamlarını ve yatırımcılarını, yürütülen ekonomi savaşta, Türkiye'nin zayıf finansal durumunu ortaya çıkaran asılsız haber ve bilgilere kulak vermemeye davet ediyoruz. Bunun herhangi bir gerçekliği yoktur.

Türkiye ekonomisine yapılan savaşa karşı manevi desteğin yanı sıra pratik (maddi) olarak da Türk kardeşlerimizin yanında olmamız gerekiyor. Bu çerçevede, Türkiye'deki yabancı iş adamlarını ve ticari faaliyet yapan kişileri şu adımları atmaya davet ediyoruz.

Türkiye ekonomisi, iktisadi sektörlerde, sanayi, turizm ve ziraatte daima tatmin edici teşviklere dayanmaktadır." dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNE VE GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ"

Türkiye ekonomisinin geleceğine güvendiklerini ifade eden Hito, platformun yürütülen ekonomik savaşta, Türkiye'nin zayıf finansal durumunu ortaya çıkaran asılsız haber ve bilgilere kimsenin kulak vermemesine yönelik çağrıda bulunarak atılacak adımları şöyle sıraladı:



- Türk Hükümeti’nin dış borcu azaltmaya yönelik girişimlerini desteklemek ve hükümetle uzun vadeli politikalar konusunda işbirliği yapmak.

- Turistleri ve misafirleri Türkiye topraklarında tatillerini geçirmelerine çağrıda bulunmak.

- Türkiye’de bulunan sağlık turizmini teşvik etmek.

- Türk halkının ihtiyaçları ile uyumlu pratik adımlar çizmek için Türk iş adamları ile sürekli iletişim halinde olmak.

- Türkiye ekonomisinin gücüyle ilgili gerçek bilgileri yayma konusunda katkıda bulunmak ve gelişmiş ülkelerin ekonomisini kısıtlamaya çalışan politikleri ortaya çıkartmak.

GAYRİMENKULE YATIRIM

- “Türkiye ekonomisine destek ver!”, "Tl satın al", "Türk malını satın al" "Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne yatırım yap" gibi kampanyaları başlatmak.

- Genel konferans için davette bulunmak. Örneğin; Türkiye’de Arap İşadamları Forumu. Konferansın amacı, yukarıdaki hedeflerin (1, 2, 3,) gölgesinde çalışarak dernekler ve ticari kuruluşları seferber etmesidir.