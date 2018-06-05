HIV virüsünün hücrelere dağılışı ilk kez görüntülendi

HIV (Human Immunodeficieny Virus) kelime olarak ‘insan bağışıklık yetmezliği virüsü’ anlamına gelir. Bu hastalık genelde kan ve cinsel yolla bulaşır.

BAZI DURUMLARDA ENFEKSİYON KAPMA RİSKİ BULUNMUYOR

Vücut dışında canlı kalamayan bu virüsler, yüzeysel temaslarda veya yemek yeme gibi durumlarda enfeksiyon kapma riski yoktur.

Hiv virüsünün hücreye bulaştığı an- İZLE



VİRÜSÜN YAYILMA SÜRECİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bilim insanları, virüsün bulaşma nedenlerini ve süreçlerini araştırırken ilginç sonuçlar da elde ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada HIV virüsünün nasıl hücrelere yayıldığı anbean ve ilk kez görüntülendi.

VİRÜS 'T' HÜCRELERİNE SALDIRIYOR

Araştırmayı derinleştiren bilim insanları ilk olarak virüsü yeşil renkle belirledi. Ardından da virüsün hareketlerini inceledi. Virüsün ilk olarak bağışıklık sisteminde önemli bir yer tutan 'T' hücrelerine saldırdığı ortaya çıktı.

Virüs bu hücreleri çoğalmak ve saklamak için kullanıyor. Çoğaldıktan sonra ise makrofajlara doğru ilerliyor. Savunma sisteminin parçası olan makrofajlar, adeta düşmanı yutarak yok etme özelliğine sahip.