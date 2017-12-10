Hız ibresi 160 kilometrede takılı kaldı

Saat 05.00 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Yeni İstanbul Yolu Caddesi tramvay durağı yanında meydana gelen olayda, otogar istikametinden şehir merkezi istikametine giden ve aşırı süratli olduğu iddia edilen H.T. (35) idaresindeki 42 DUY 11 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kontrolden çıktı.

BETON DİREĞİ DEVİRDİ, REFÜJE ÇARPARAK DURDU

İlk önce çarptığı beton direği deviren araç, daha sonra 50 metre ilerideki refüje çarptıktan durabildi.

Kazada yaralanan sürücü H.T. ve yanında bulunan henüz ismi belirlenemeyen bir kişinin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HIZ İBRESİ 160 KM'DE TAKILI KALDI

Öte yandan, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) olmasına rağmen aşırı süratli kaza yapan cipten yola fırlayan hız ibresinin 160 kilometrede takılı kaldığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.