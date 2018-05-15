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Hızı sabitleyip yolcu koltuğuna geçen sürücü yakalandı

Aksaray'da, otomobilinin hızını sabitledikten sonra ön yolcu koltuğuna geçerek trafikte ilerleyen sürücü ile onu videoya çeken arkadaşı yakalanınca, Bir anlık gençlik gafleti, pişmanız." dedi.

AA | 15.05.2018 - 11:46..
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Aksaray'da, vatandaşlar, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, seyir halindeki aracının hızını sabitleyen sürücünün yan koltuğa geçerek trafikte tehlikeli şekilde ilerlediği yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu.

KİMLİKLERİ BULUNDU

Bunun üzerinde harekete geçen ekipler, sosyal medyadan takibe aldıkları şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Görüntülerdeki aracı kullanan kişi olduğu tespit edilen Yusuf U. (29) ile videoyu çektiği belirlenen arkadaşı Bahar L. (31) gözaltına alındı.

Hız sabitleyip yolcu koltuğuna geçen sürücü yakalandı VİDEO

"BİR ANLIK GENÇLİK GAFLETİ"

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüphelilerden Yusuf U, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına pişman olduğunu söyleyerek, "Hiç kimseye tavsiye etmiyoruz. Bir anlık gençlik gafleti, başka hiçbir şey değil. Pişmanız." dedi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücü Yusuf U'nun 34 SK 4887 plakalı otomobille seyir halindeyken, hızını sabitledikten sonra sürücü koltuğundan ön yolcu koltuğuna geçerek akan trafikte tehlikeli şekilde ilerlemesi görülüyor.

Hızı sabitleyip yolcu koltuğuna geçen sürücü yakalandı

"SİZLER DENEMEYİN"

Görüntülerde sürücünün, "Şoförsüz araba gider mi? Şu an gördüğünüz gibi gidiyor. Trafiğe açık alandayız, kesinlikle trafiğe kapalı alan değil ama kesinlikle sizler denemeyin. Buradan şehir içine gireceğiz, belirli aralıklarla hız denemelerimiz olacak." diyerek yola devam etmesi yer alıyor.

Zaman zaman arkadaşından hız göstergesini çekmesini isteyen sürücünün; "Şu an şoför yok, şoför yan koltukta, yani ben. Şu an için 100-110 kilometre hızdayız." dediği görüntülere yansıyor.

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