taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1253
Euro
7.06625
Altın
1203.63
Borsa
94883.47
Gram Altın
237.101

Hız sınırını aşan sürücü helikopter radarına yakalandı

Polis helikopterindeki emniyet müdürünün talimatıyla Kulu Kavşağı yakınlarında durdurulan sürücüye cezai işlem uygulandı.

AA | 06.10.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

AA ekibinin de yer aldığı havadan denetimlerin ilk gününde Ankara-Konya karayolunda yüksek hızda seyreden bir motosiklet sürücüsü tespit edildi. Helikopterdeki yüksek çözünürlüklü kamera ile saniye saniye takip edilen sürücünün zaman zaman 200 kilometre süratin üzerine çıktığı görüldü.

PLAKASIZ MOTOSİKLET

Plakasız motosiklet sürücüsü, polis helikopteri tarafından defalarca siren ile uyarıldı. Hızını düşürmeyen sürücü, havadan denetim yapan Bölge Trafikten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Akar tarafından yerdeki ekiplere verilen talimatın ardından Kulu Kavşağı yakınlarındaki trafik ekibi tarafından durduruldu.

Hız sınırını aşan sürücü helikopter radarına yakalandı

2 CEZA BİRDEN

Plakasını motosikletin bagajına saklayan sürücüye hız sınırı aşmak ve plakasız araç kullanmaktan trafik cezası kesildi.

Hız sınırını aşan sürücü helikopter radarına yakalandı

DENETİMLER DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında artırılarak, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce "Trafik Kazalarını Önleme Planı" oluşturuldu.

Bu plan kapsamında kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlandı.

Denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Hava destekli denetimlerin haftanın değişik günleri ve saatlerinde sürdürüleceği bildirildi.

Hız sınırını aşan sürücü helikopter radarına yakalandı

Hız sınırını aşan sürücü helikopter radarına yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

Suudi Prens'ten ABD'ye: Güvenliğimiz için para ödemeyiz

99
Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

Sözleşmelerde dövizden TL’ye geçişin ayrıntıları

46
Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

Çelikte ABD'nin boşluğunu Avrupa kapattı

31
İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te bir çocuk, gölde bin 500 yıllık kılıç buldu

19
İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

148
Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

Domatesi 70 kuruşa alıp 5 liraya satan pazarcıya uyarı

97
Küresel gıda yetersizliğine karşı böcekten ekmek üretildi

Küresel gıda yetersizliğine karşı böcekten ekmek üretildi

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM