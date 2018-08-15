Hizan'da okuma yazma seferberliği

Hizan Halk Eğitim Merkezinde, okuma yazmayı artırmak için kurslar açılıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bitlis Hizan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, seferberlik kapsamında yüzlerce vatandaşın okullardaki okuma yazma kurslarına başvurduğunu söyledi.

"KURSLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Okuma yazma bilmeyen vatandaşların tümüne ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Ercan Özdemir, "Hizan ve köylerinde TÜİK verilerine göre okuma yazma bilmeyen 3 bin 351 vatandaşımız mevcut. Müdürlük olarak şu ana kadar 127 kursta 209 erkek, bin 203 kadın olmak üzere toplam bin 412 kursiyere ulaşmış bulunmaktayız. Kurslarımız halen devam etmektedir." dedi.