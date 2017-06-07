Hizan'da sokağa çıkma yasağı

Bitlis Valiliği'nde yağılan yazılı açıklamada, "İlimiz Hizan İlçesi Ekinli Köyü, Ekinli Köyü Deliktaş Mezrası, Yaylacık Köyü, Yaylacık Köyü Bilgili Mezrası, Yaylacık Köyü Sarıbal Mezrası, Çalışkanlar Köyü, Yolbilen Köyü, Yolbilen Köyü Yeniçay Mezrası bölgelerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tesisi amacıyla 07.06.2017 Çarşamba günü saat 20:00’dan itibaren ikinci bir emre kadar Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (b) fıkrasına istinaden sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" denildi.