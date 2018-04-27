Hızını alamayan otomobil park halindeki araçlara çarptı

Alaşehir ilçesinde sabah saat 08.00 sıralarında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 ACT 249 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka arkaya bulunan 3 araç daha zincirleme olarak çarpıştı.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Kazada 34 ACT 249 plakalı otomobil sürücüsü yaralandı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri hurdaya dönen araçları görünce karşısında şaşkınlarını gizleyemedi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya sebep olan 34 ACT 249 plakalı otomobilin yaralı sürücüsü, olay yerine çağrılan 112 acil servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.