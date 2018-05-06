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Hızır Aleyhisselam'ım diyerek dolandırıcılık yaptı

Erzurum'da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttığı A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdığı için gözaltına alınan E.D., mahkmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA | 06.05.2018 - 10:21..
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Yakutiye ilçesinde meydana gelen olayda, A.S.K. adlı kişinin yanına giden E.D., kendisini  'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttı.

A.S.K.'ye, "Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi." dedi. A.S.K. de "Sana nasıl inanacağım?" diye sordu.

E.D., "Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve 'Ya Muhammet Ya Ali' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın." diye cevap verdi.

Hızır Aleyhisselam'ım diyerek dolandırıcılık yaptı

"DIŞ GÖRÜNÜŞÜNE ALDANDIM"

Bunun üzerine A.S.K., ATM'den çektiği bin lirayı E.D.'ye verdi. A.S.K., ismini dahi bilmediği dolandırıcıya Kayseri'ye gitmesi için bir de otobüs bileti aldı.

Parayı verdiği E.D. geri dönmeyince, dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu.

Hızır tarafından dolandırıldığını söyleyen A.S.K., "Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım." diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Yapılan çalışmayla E.D., Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum'a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 

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