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'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu

Bağcılar'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahalleli ile sürücü arasında kavga çıktı.Sürücünün vurduğu 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Özkan Kamacı hayatını kaybetti.

DHA | 03.07.2018 - 12:02..
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Bağcılar Parseller'de 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50'de meydana gelen olayda, akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, mahalledeki bir sokaktan hızlı bir şekilde geçti.

Sokakta bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, sokakta bulunanlarla tartışmaya başladı.

SİLAHLA TEHDİT İDDİASI

Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü.  Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı'nın (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi.

'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu

O esnada sürücü ise, “Belimde silahım var, sıkarım" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu

1 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞI

Başından ağır yaralanan genç ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti.

Kamacı'nın yaklaşık 3 yıl önce sözlendiği ve iş hayatına yeni girdiği öğrenildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu



'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu



'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu



'Hızlı gidiyorsun' dedi canından oldu

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