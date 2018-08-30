Hizmet sektörü yeni mezunları tercih ediyor

Yeni mezunların 2018 yılında yaptığı başvurulara bakıldığında ilk sırada makine mühendisliği pozisyonu bulunuyor. İnsan kaynakları uzmanı ikinci sırada yer aldı.

Yeni mezun alımı yapan şirketlerin ilanlarında en çok tercih ettiği yabancı diller ile yeni mezunların CV’lerine eklediği yabancı diller incelendiğinde ilk iki yabancı dil İngilizce ve Almanca oldu.





HİZMET SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Arapça, listenin 3’üncü sırasında yer aldı. En çok yeni mezun alımı yapan sektörlere bakıldığında, hizmet sektörü ilk sırada dikkat çekti. Bu sektörü, bilişim, tekstil, sağlık üretim endüstriyel ürünler, otomotiv turizm, elektrik / elektronik, ticaret ve danışmanlık sektörleri izliyor.



