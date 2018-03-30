Kitap Ayracı, Türk Arkeolog Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal’ı doğum gününde saygıyla anıyor.

Ekrem Akurgal, 107 yıl önce bugün dünyaya geldi. Arkeoloji alanında yaptığı çalışmaların yanında verdiği eserlerle de edebiyatımızda yer eden Akurgal’ı yaşamı hakkında bilgilerle anıyoruz.

EKREM AKURGAL HAKKINDA

- Akurgal, annesinin ailesinin Filistin’de bulunan çiftliği Hayfa yakınlarındaki köyü Tulkarem’de dünyaya geldi. Ancak babası başkentte doğmuş olmasını yeğlediğinden, nüfusa İstanbul olarak kaydettirdi.

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- 1934’te Soyadı Kanunu çıktığında, babası, bir Sümer kralının adı olan “Akurgal”ı seçti. Türkçe’de “Büyük su ülkesi” anlamına geliyordu.

- Hukuk Fakültesi’ne kaydolduğu sırada, bir arkeoloji bursu kazandı ve Almanya’ya gitti. Ünlü arkeolog Gerhart Rodenwald’ın yanında klasik arkeoloji eğitimi aldı.

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- Türkiye’ye döndüğünde, yazılı tezle “Doçent” olan ilk kişi oldu. 1957’de ise Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde "Ordinaryus Profesör" unvanını aldı.

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- Kazılarına 1948’de başladı. Foça, Çandarlı ve İzmir antik kentlerini buldu; Eriythari antik kentini ortaya çıkardı.

- Avrupa’da İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca eserler yayımladı. Büyük başarılara imza attı.

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- Türkiye’de arkeoloji bölümlerinde akademik olarak görev yaptığı ve birçok arkeoloğun da hocası olduğundan “Hocaların Hocası” olarak anıldı.

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- “Anadolu Uygarlıkları”, “Eskiçağda Ege ve İzmir”, “Hatti ve Hitit Uygarlıkları”, “Türkiye’nin Kültür Sorunları”, “Anadolu Kültür Tarihi”, “Bir Arkeoloğun Anıları” gibi yayımladığı birçok kitabında Türkiye’nin kültürünü, bu anlamda yaşadığı sorunları, yaptığı arkeolojik araştırmaları, izlenimleri ve anılarıyla birlikte yazdı.

- Türk Sanat Tarihi Kürsüsü’nün kurulmasında öncü isim oldu. (1956)

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- “Princeton, Berlin ve Viyana” üniversitelerinde, birer yıl konuk profesöe olarak ders verdi.

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- Akurgal, 1 Kasım 2002’de İzmir’de hayata veda etti.

Damla Karakuş

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