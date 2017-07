Hocaların Hocası Halil İnalcık kabri başında anıldı

Hocaların hocası olarak bilinen ünlü tarihçi Halil İnalcık, ölüm yıldönümünde mezarı başında çeşitli törenlerle anıldı. Prof. Dr. Halil İnalcık, geçtiğimiz yıl Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetmişti. İnalcık’ın ölümünü Bilkent Üniversitesi Tarih Fakültesi duyurmuştu.

HALİL İNALCIK'IN HAYATI

Ünlü tarihçi Halil İnalcık, 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında, ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti. Babası Kırım göçmenlerinden Seyit Osman Nuri Bey, ailesini bırakıp Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü.



İlk tahsilini 1923-1930 arasında Ankara Gazi Mektebi'nde yapan İnalcık, orta öğretimine bir yıl Sivas Muallim Mektebi'nde devam etti. Orta tahsilini 1931'de Ankara'da Gazi Muallim Mektebi'nde tamamladı. İnalcık, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne başladı. Ankara Üniversitesi DTCF'nin ilk öğrencilerinden oldu.

(Halil İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık)





Yakınçağ Bölümü'nde, doktorasını da tamamladıktan sonra, 1942-1972 döneminde aynı fakültede öğretim üyesi oldu. 1972'de Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü'ne Osmanlı tarihi konusunda dersler vermek için davet edildi. 1993'te Bilkent Üniversitesi'nden davet alıncaya dek Chicago Üniversitesi'nde görevini sürdürdü. Bu yıllar içinde başta Harvard olmak üzere dünyanın belli başlı Amerikan üniversitelerinde Osmanlı tarihi seminerleri düzenledi. Osmanlı tarihi alanında önde gelen birçok akademisyenin hocası oldu. 1973'teki Osmanlı İmparatorluğu - Klasik dönem (1300-1600) kitabından başlayarak uluslararası yayınevlerinde pek çok kitap yayımlandı.

(Tarihçi Halil İnalcık ve Başbakan Erdoğan-2009)

Yurt içi ve dışında çeşitli üniversitelerden fahri doktora payeleri aldı. 1993 yılında Bilkent Üniversitesi'ne davet edilen İnalcık, burada Tarih bölümünü kurdu. Ayrıca İnalcık çok iyi düzeyde Osmanlı Türkçesi, iyi düzeyde; İngilizce, Fransızca, Almanca, orta düzeyde de; Arapça, Farsça ve İtalyanca bilmekteydi. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden çok sayıda fahri doktora tevcih edilen İnalcık, 20. yüzyıl sona ererken Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2000 bilim adamı arasında gösterildi.

HALİL İNALCIK'TAN GENÇLERE TAVSİYELER

Çalışma: Manalı bir hayat için kendinize uzak, büyük bir gaye koyun. Sonra da onu gerçekleştirmek için çok çalışın.



Para: Yetecek kadar olsun. Kendinizi servet yığma hırsına kaptırmayın. Ama bir eviniz olmalı.



Aşk: Çalışma uğruna yalnızlığı seçmeyin, hayatınız noksan kalır. Tanrı bizi çift yaratmış. Kadınsız hayat yarım hayattır.



Aile: Ben öyle çok çocuklu bir hayat kuramadım, bir kızım oldu.

Ama çocuk sahibi olmak ilim yapmaya engel değildir.



Bilim hayatında da en muvaffak insanlar edebiyattan biraz nasibi olanlardır. Çünkü tarih de hayattır. Bu hayatı canlandırmak için bize hakikatler, bize geçmişten bir tablodaki parçalar gibi gelir.



Ben eğer şöhretli bir tarihçi olmuşsam, bunu Türk arşivlerine borçluyum. Bu arşivler çok mühim ve çok zengindir. Sosyal bilimlerle uğraşan Türk bilim adamları bu arşivler sayesinde önemli çalışmalar yapabilirler ve Türkiye’nin sosyal bilimlerdeki başarısı bizi Fransa’nın yanına yerleştirir.

