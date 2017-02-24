Hocanın dilini kesin diyen FETÖ'cü hainlerin yakandığı an

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'nin işgal edilmesine ilişkin hazırlanan 206 sayfalık iddianamede, darbe girişimi gecesi Lojistik Destek Merkezinde yaşananlar ile şüphelilerin eylemleri tek tek sıralandı.

ALBAY GAZNELİ: İMAMIN SESİNİ KESMEMİZ LAZIM

İddianamede, kışlaya yakın yerdeki Arıcılar Camisi'nden okunan selanın kışla içerisinden de duyulması üzerine, ana darbe iddianamesinin şüphelilerinden Albay Nebi Gazneli'nin, Albay Müslüm Kaya'ya "Halkı galeyana getiriyor, imamın sesini kesmemiz lazım" dediği belirtildi.



(Gazneli'nin Müslüm Kaya ile birlikte saklandığı evden çıkarılıp sorguya götürüldüğü an)

MÜSLÜM KAYA: HOCANIN DİLİNİ KESİN GETİRİN

İddianamede, Kaya'nın bunun üzerine "Oraya hemen bir ekip gönderelim." diyerek, şüpheli Binbaşı Özgür Araz'a "Gidin ve şu hocanın dilini kesin getirin." şeklinde talimat verdiği anlatıldı.



('Dilini kesin' diyen Müslüm Kaya'nın gözaltına alındığı an)

1 AY AYNI EVDE SAKLANDILAR

Darbe girişiminin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde, Özel Harekat polislerince firari askerlerin yakalanmasının ardından ekipler, Ömer Gazneli'nin peşine düşmüştü.

Gazneli, merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla 15 Ağustos'ta yakalandı.

TABANCALARI EVİN BAHÇESİNE GÖMMÜŞLERDİ

Ömer Gazneli'nin evinde arama yapan polis, Hainler; Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya'nın tabancalarını bahçede toprağa gömülü halde buldu.

YAKALANANA KADAR EVDEN ÇIKMADILAR

Yakalanan firari askerlerin 6 Ağustos'ta Konya'ya geldikleri, Ömer Gazneli tarafından başkasına ait kimlikle kiralanan evde kaldıkları, söz konusu tarihten bu yana dışarıya çıkmadıkları, ihtiyaçlarının Ömer Gazneli tarafından karşılandığı öğrenildi.

MISIR'A KAÇACAKLARDI

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve firari durumdaki Hainler; Nebi Gazneli ve Müslüm Kaya, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki bir evde yakalanmış, İstanbul'a gidip, oradan Mısır'a kaçmayı planladıkları bildirilmişti.