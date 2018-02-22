HODL nedir

İngilizce de "tutmak" anlamına gelen "holding" kelimesi, bir kullanıcı tarafından yanlış yazılınca bu kelime orjinali yerine kullanılmaya başlandı.

"SİZİN KADAR ZEKİ DEĞİLİM"

Bu terimin ortaya çıkış noktası ise oldukça ilginç.

2013'te Bitcoin fiyatları ani bir düşüş yaşadı. Herkes elindeki Bitcoinleri satmaya başladığında, bir kullanıcı forumda yayınladığı mesajında elindeki Bitcoin’leri satmayacağını belirtmek için "I am holding" yerine "I am hodling" yazarak kendisinin diğer insanlar kadar zeki olmadığını ve Bitcoinlerini satamadığı için elinde tutacağını yazınca, HODL hayatımıza girmiş oldu.