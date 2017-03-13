Hollanda Başbakanı Rutte: Müzakere etmeyeceğiz

"Aşırı sağcı lider Geert Wilders'in çarşamba günü yapılacak seçimleri kazanması konusunda büyük bir risk var" diyen Rutte, Hollandalılardan Avrupa'daki 'popülizm trendine' seçimde dur demelerini istedi.
"MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ"
Türkiye ile yaşanan krizle ilgili açıklamalarda bulunan Rutte, "Türk hükümetinden gelen tehditler altında asla müzakere etmeyeceğiz" dedi.
"HOLLANDA'DAKİ TÜRKLER HOLLANDA VATANDAŞIDIR"
"Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmek istediğini düşünmüyorum" diyen Rutte, "Hollanda'da yaşayan Türkler, Türkiye vatandaşı değiller. Onlar Hollanda vatandaşıdır" ifadelerini kullandı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte