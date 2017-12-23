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Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bir NATO ortağıdır

Almanya'dan sonra Hollanda da Türkiye ile olan ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağı yönünde açıklama yaptı.

AA | 23.12.2017 - 16:45..
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Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bir NATO ortağıdır

Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bir NATO ortağıdır

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirdi.

TÜRKİYE BİR NATO ORTAĞIDIR

Mark Rutte, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi." ifadesini kullandı.

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

BAKANLARA ENGELLEME

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla bu yıl martta yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Rotterdam'da başkonsolosluğa geçmesine müsaade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla ve polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlanmıştı.

KÖPEKLERİYLE SALDIRDILAR

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek vermek için gelen binlerce Türk vatandaşına polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak sert şekilde müdahale etmişti.

Dışişleri Bakanlığı da izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

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Hollanda Başbakanı Rutte: Türkiye bir NATO ortağıdır

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