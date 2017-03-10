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Hollanda Başbakanı'ndan Çavuşoğlu'na gelme çağrısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte Çavuşoğlu'nun Hollanda'ya gelmesini istemediklerini söyleyerek "Bu sadece sorun yaratır" dedi.

10.03.2017 - 10:35
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Hollanda Başbakanı'ndan Çavuşoğlu'na gelme çağrısı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetinin, Ankara’ya temsilcilerini Türkiye’de yapılacak referandum konusunda konuşma yapmak üzere göndermemesi için bir Türk bakanı Hollanda’ya geldiğinde tutuklamak dışında verebileceği en güçlü işareti verdiğini söyledi.

"ÇAVUŞOĞLU'NUN GELİŞİ YALNIZCA SORUNA YOL AÇAR"

Rutte, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hafta sonunda gerçekleşmesi planlanan ziyaretinin iki NATO müttefiki arasında yalnızca soruna yol açabileceğini belirtti.

Hollanda Başbakanı'ndan Çavuşoğlu'na gelme çağrısı
Hollanda Başbakanı Mark Rutte

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Perşembe günü bir Avrupa Birliği zirvesine katılan Rutte şunları kaydetti: “Yapabileceğimiz en ciddi şey bu. Bir NATO müttefikinin Dışişleri Bakanı’na, ‘Hollanda’ya geleceğinizi biliyoruz: Gelmeyin!’ dersiniz.”

Rutte, yerel makamların Çavuşoğlu’nun katılacağı herhangi bir mitinge izin vermesinin muhtemel olmadığını da sözlerine ekledi.

"TUTUKLAMAK DIŞINDA HER ŞEYİ YAPARIZ"

Başbakan, “Yine de gelmeye karar verirseniz şoförün sürdüğü bir arabanız, refakatçiniz, desteğiniz olmayacak.” dedi.

Rutte, "Onu Schiphol’de tutuklamanız lazım diyecek kişiler var ama işi buna vardırmayacağız." dedi.

Hollanda Başbakanı'ndan Çavuşoğlu'na gelme çağrısı

Hollanda Başbakanı'ndan Çavuşoğlu'na gelme çağrısı

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