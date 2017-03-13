Hollanda Başbakanı'ndan polislere skandal tebrik

Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilimin tırmanmasından sonra Rotterdam'da yaşayan Türkler sokağa inmiş, Hollanda polisi ise köpeklerle saldırmıştı.

SALDIRGAN POLİSLERİ TEBRİK ETTİ

Bir televizyon kanalına röportaj veren Hollanda Başbakanı Mark Rutte, köpekli saldırıda bulunan polisleri tebrik etti.

"BİZ GELME DEDİK, YİNE DE GELDİ"

Başbakan Rutte, iki ülke arasında yaşanan krizin bu denli tırmanmasının kendilerinden kaynaklanmadığını savunarak "Biz ‘Gelme, geri dön’ dedik. Yine de geldi (Bakan Kaya). Hem de kamu düzeni sorunu yaşanan başkonsolosluğun yakınına" ifadelerini kullandı.

"POLİSLERİMİZ HEM KARARLI HEM DE SAYGILI DAVRANDI"

"Bu durumda ‘Şimdi ne yapacağız?’ sorusu geldi gündeme" diyen Hollanda Başbakanı, Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb ve polisin "hem kararlı hem de saygılı davrandıklarını, bundan dolayı onları kutladığını" söyledi.

"SAĞDUYULU TARAF OLMAK İSTİYORUZ"

"Yanlış bir filmin içinde buldum kendimi" diye konuşan Hollanda Başbakanı, "Böyle bir şeyi daha önce hiç yaşamadım, ancak sağduyulu taraf olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

"ONLAR HOLLANDA VATANDAŞI"

Türk hükümetinin Hollanda’daki Türklerden “vatandaşlarımız” olarak söz etmesinden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Rutte, “Onlar Hollanda vatandaşıdır” diye konuştu.

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"YILDIRIM’LA 8 KEZ GÖRÜŞTÜK"

Rutte, Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile birlikte cumartesi akşamı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptıklarını, bunun sonucunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın içinde bulunduğu araçtan indiğini ve polis eskortunda Almanya’ya geri götürüldüğünü söyledi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Başbakan Yıldırım ile gece boyunca 8 kez telefon görüşmesi yaptığını anlatan Rutte, “Yani gerginliği yatıştırmak için elimizden geleni yaptık” dedi.

"TÜRKİYE ÇOK GURURLU BİR ÜLKE AMA BİZ DE GURURLUYUZ"

“Türkiye çok gururlu bir ülke” diyen Rutte, “Ancak biz de gururlu bir ülkeyiz. Bir sınır çekmişsen o sınırı korumak son derece normal” ifadesinde bulundu.

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