Hollanda Başbalanı Mark Rutte: Asıl onlar özür dilesin

Hollanda'nın başkenti Lahey'de katıldığı bir seçim programında Türkiye ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Mark Rutte, "Özür dilemek mevzubahis değil, asıl onların dün yaptıklarından ötürü özür dilemesi gerekiyor" diye konuştu.

ERDOĞAN'IN KELİME SEÇİMLERİ KABUL EDİLEMEZ

DW Türkçe'nin haberine göre, Erdoğan'ın Hollanda'yı "Nazi kalıntısı" ve "faşist" nitelemelerine yanıt veren Rutte, "Bu ülke, dün Rotterdam Belediye Başkanı'nın da vurguladığı gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından bombalanmıştır" dedi. Rutte, Erdoğan'ın kelime seçimlerinin bu nedenle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile ilişkilerin AB'nin çıkarına olduğunu" kaydeden Rutte, "Ancak Türkiye'nin Hollanda hakkında kışkırtıcı şekilde konuşmaya devam etmesi halinde biz de bundan sonra atacağımız adımları gözden geçirmek zorunda kalacağız" diye sözlerini sürdürdü.