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Hollanda Erdoğan propagandasına izin vermeyecek

16 Nisan sürecinde ülkesindeki Türk vatandaşlarına atlarıyla itleriyle saldıran Hollandalılar, erken seçim öncesi tavrını belli etti.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 15:41..
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Hollanda Erdoğan propagandasına izin vermeyecek

Türkiye'nin 24 Haziran'da erken seçime gidiyor olması, Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı.

16 Nisan sürecinde "Evet" çalışmalarına izin vermeyen Avrupa ülkeleri, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan propagandasını engellemek için elinden geleni yapacak.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un küstah sözlerinden sonra bir açıklama da Hollanda Başbakanı Rutte'den geldi.

"TÜRKLER GELMESİN"

Rutte, 16 Nisan sürecinde olduğu gibi erken seçim çalışmaları için de Türk hükümet üyelerinin ülkesine gelmemesini istedi.

Türkiye'nin yanlış yolda olduğunu söyleme küstahlığında bulunan Hollanda Başbakanı, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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