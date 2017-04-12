Hollanda: Eşcinsellik eğitimi vermeyen okul ceza alsın

Hollanda’da Arnhem kentinde el ele yürüyen iki eşcinsel erkeğe yönelik saldırının ardından, cinsel ayrımcılık konusu yeniden gündeme geldi.

Sosyalist Parti tarafından verilen önergede, eşcinsellik konusunda öğrencilerini bilgilendirmeyen okulların cezalandırılması istendi. Öneri, mecliste çoğunluğun desteğini aldı.

MECLİS GÜNDEMİ: EŞCİNSELLİK

Olası koalisyon ortakları Yeşil Sol Parti ile Demokratlar 66 Partisi de, eşcinsellik konusunda öğrencileri bilgilendirmeyen okulların cezalandırılması önerisine destek verdi.

Öneriye sadece, seçim programında eşcinsellere ayrımcılık konusunda zorunlu eğitim sözü veren hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) karşı çıktı.

ZORUNLU OLARAK ANLATILSIN

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, meclis, cinsel ayrımcılığın en fazla görüldüğü orta dereceli meslek okullarında da, farklı cinsel seçimlere saygı konusunun zorunlu olarak anlatılmasını istedi.

ÜÇ ORTAOKUL DERSLERE BAŞLADI

Cinsel ayrımcılık olaylarındaki artış uzerine üç orta derceli meslek okulu, bu konuda öğrencileri bilgilendirmeye başladı.

Meclis, bunun olumlu bir adım olduğunu ve ülke çapındaki bütün meslek okullarında uygulanmasını istedi.

Hollanda'da 2012 yılından bu yana ilk ve orta okullarda öğrencilerin eşcinsellik ve cinsel çeşitlilik konusunda bilgilendirilmesi zorunlu.

Ancak yapılan araştırmalar, okulların beşte birinin bu kurala uymadığını ortaya koydu.