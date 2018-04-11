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Hollanda liderlere hakaret etmeyi yasallaştırdı

Hollanda Meclisi, "dost ülke liderlerine hakareti suç sayan" yasanın yürürlükten kaldırılmasını, oy çokluğuyla kabul etti.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 12:36..
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HOLLANDA

Yasanın iptali önerisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önce Alman komedyen Jan Böhmermann'a hakkında açtığı hakaret davası sonrasında gündeme gelmişti.

Bu nedenle, "Erdoğan Yasası" olarak adlandırılan düzenleme, iktidar ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) tarafından Meclis'e sunuldu.

HAKARET ETMEK BATI DEĞERİYMİŞ

VVD Milletvekili Joost Taverne, yasanın yürürlükten kaldırılması önerisinin gerekçesini, "Yurt dışındaki liderler, uzun kollarıyla bizim mahkemelerimizi kullanarak, temel Batı değerlerimizi baltalayamazlar." diye açıkladı.

Hollanda Meclisi'nde Salı günü ele alınan öneri kabul edilirken, Türkiye kökenli politikacıların kurduğu DENK aleyhte oy kullandı.

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