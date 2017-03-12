Hollanda ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler

Türkiye'ye karşı faşist uygulamalar sergileyen Hollanda'ya karşı yaptırımların sinyali verildi.

Yaşanan gerginlikten sonra gözler Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ilişkilere çevrildi.

HOLLANDA'DAN NE ALDIK

TÜİK verilerine göre; Türkiye 2015 yılında Hollanda'dan 3.2 milyar dolarlık ithalat yaptı. İthalat edilen ürünler arasında; metal cevherleri, kara ulaşım araçları, plastik ve bazı kimyasallar geldi.

TÜRKİYE NE SATTI

Türkiye; Hollanda'ya aynı yıl başta giyim eşyası ve aksesuarları, kara ulaşım araçları, tekstil elyafı ve mamulleri olmak üzere 2.9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

6,1 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

Hollanda ile Türkiye’nin 2015 yılındaki ticaret hacmi, yaklaşık 6.1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE KAÇ HOLLANDA FİRMASI VAR

Türkiye'de faaliyet gösteren Hollanda firmalarının sayısı ise 2 bin 564 sayısına ulaştı.

2002-2015 yılları arasında Hollanda'dan Türkiye'ye yapılan yatırım miktarı ise 21 milyar 58 milyon dolar oldu.

Bu rakamlara karşı Hollanda'daki Türk girişimcilerin sayısı 23 bine ulaştı. 2002-2015 döneminde Türkiye’den Hollanda'ya yapılan yatırım miktarı ise 9 milyar 205 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YATIRIM YAPTIĞIMIZ ÜLKE

Hollanda, ülkemizden yurtdışına yapılan yatırım bakımından ilk sırada yer alıyor.