Hollanda kara yoluyla gelen mültecileri geri gönderecek

Sığınma ve Göç İşleri Bakanı Mark Harbers, mültecileri gönderecekleri komşu ülkeler Belçika ve Almanya'dan da aynı şekilde davranmalarını isteyeceklerini söyledi.

MÜLTECİLER AVRUPA'YA GİDEMEYECEK

Harbers'e göre, Avrupa Birliği ülkelerinin bu uygulamayı hayata geçirmesi, mültecileri Avrupa'ya gitmekten vazgeçirecek.

Planla Avrupa ülkeleri arasındaki mülteci dağılımının dengelenmesi de amaçlanıyor.

Doğu Avrupa ülkelerinin mülteci kabülü konusunda iş birliğine karşı çıkması, AB içinde sıkıntıya yol açmıştı. Bakan Harbers ise planları sayesinde Polonya ve Macaristan gibi Doğu Avrupa ülkelerinin de mülteci alabileceklerini söylüyor.

PLAN AVRUPA KOMİSYONU'NA SUNULDU

Hollanda hükümeti, planını diğer Avrupa ülkeleri ile AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun göç ve vatandaşlıktan sorumlu komiseri Dimitris Avramopulos'a da sundu. Güney Avrupa ülkelerinin bu ay Brüksel'de ele alınacak plana güçlü bir şekilde direnmeleri bekleniyor.