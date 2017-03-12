Hollanda konsolosluğunda Türk bayrağı göndere çekildi

Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ediyor. Hollanda'nın faşist uygulamalarından sonra tepki için bir araya gelen vatandaşlar, Beyoğlu'ndaki konsolosluk binasının önüne gitti.

TÜRK BAYRAĞINI ÇEKTİLER

Konsolosluk binasındaki Hollanda bayrağı indirilerek yerine Türk bayrağı çekildi.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Hollanda’ya tepki göstermek isten bir grup vatandaşın da ellerinde Türk Bayraklarıyla konsolosluk önünde eylem yapmaya devam ettiği görüldü. Çevredeki bazı dükkan sahipleri de Hollanda’ya tepki olarak iş yerlerine Türk bayrağı astı.