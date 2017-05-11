taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.361
USD
3,5743
EURO
3,8902
ALTIN
140,39
PETR
50,5300

Hollanda Kralı'nın komşusundan Türk bayraklı şov

Lahey'deki Noordeinde Sarayı'nın karşısındaki bir bina, Türk bayraklarıyla donatıldı.

11.05.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Hollanda Kralı'nın komşusundan Türk bayraklı şov

Hollanda'nın parlamento merkezi Lahey'de Noordeinde Sarayı'nın karşısında bulunan bir binanın Türk bayraklarıyla donatılmasıyla, Hollanda gündeminden Türkiye düşmüyor.

Hollanda Kralı'nın komşusundan Türk bayraklı şov

Habertürk'ün haberine göre; Kral Willem Alexander'in çalışma ofisinin karşısındaki binanın bir Türk işadamı tarafından kiralandığı iddia edilmişti. Kentin şık caddelerinden Noordeinde'deki binanın yeni kiracısının kimliği belirlenemezken, binanın 38 yaşındaki sahibi Bobby Bras'la belediye arasında uzun süredir ciddi bir sürtüşme yaşandığı, bayrakların da bu tartışmaya 'alet edilmiş' olabileceği ifade ediliyor.

Hollanda Kralı'nın komşusundan Türk bayraklı şov

Hollanda medyasındaki iddialara göre Bras, tarihi binayı 5 lüks dairelik bir apartmana dönüştürmek istiyor. Lahey Belediyesi ise tarihi olması sebebiyle binada yenileme çalışmalarına izin vermiyor. Bobby Bras'ın planlarını kabul etmeyen belediye üzerinde binayı Türk bayraklarıyla donatarak baskı kurmaya çalıştığı ileri sürülüyor.

KALDIRILMASI İSTENDİ

Den Haag yerel partisi Groep de Mos Kral’ın çalışma sarayının karşısında bir binanın camlarına içten asılan Türk bayraklarının insanların tepkisini çekeceği için acilen kaldırılmasını istediği belirtildi.

Hollanda Kralı'nın komşusundan Türk bayraklı şov

ÇİN YA DA AMERİKA BAYRAĞI DA OLSA...

Türk bayraklı binanın Lahey’in Noordeinde bölgesindeki çarşıda ve Hollanda Kralı Willem Alexander’ın çalışma sarayının çaprazında bulunmasına dikkat çeken Groep de Mos, bu tutumun kabul edilemez olduğunu savundu. Sadece Türk bayrağının değil Çin, Amerika vs bayrakları da olsa bu konumdaki binalara başka bir ülkenin bayraklarının asılmaması için belediyenin yaptırım uygulaması gerektiğini aktardı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

Almanya'dan Türkiye, idam ve NATO açıklaması

43
Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

Erdoğan: Ortadoğu'da Türkiye'siz karar verilemez

65
FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

FETÖ listesini gören katip kendi adını değiştirdi

44
Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

Üzerine sıcak su dökülen Suriyeli çocuk konuştu

201
Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

Gezi'de molotof atan militan Suriye'de mayına basıp öldü

80
Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

42
CHP'li 4 vekil açlık grevinde

CHP'li 4 vekil açlık grevinde

382
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM