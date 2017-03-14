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Hollanda krizine ABD'den yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Türkiye-Hollanda krizine dair, sorulan soruya yanıt verdi.

14.03.2017 - 23:02
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Hollanda krizine ABD'den yorum

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, telefon üzerinden yapılan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toner’e toplantıda, Hollanda'nın Türk bakanları engelleyerek neden olduğu diplomatik skandala ilişkin soru yöneltildi.

Toner soru üzerine, “Tarafları tansiyonu yükseltecek retorikten kaçınmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

"BU HOLLANDA VE TÜRKİYE ARASINDA İKİLİ BİR DURUM"

Ayrıca Toner, “Bu Hollanda ve Türkiye hükümeti arasındaki ikili bir durumdur. İki taraf da NATO üyesidir ve biz tarafları tansiyonu yükseltecek retorikten kaçınmaya çağırıyoruz.” diye konuştu.

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