taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.407
USD
3,6300
EURO
3,9044
ALTIN
143,71
PETR
51,2200

Hollanda oy sayım merkezinde porno yayını

Hollanda’da geçen hafta yapılan seçimler sırasında bir oy kullanma merkezinde porno film gösterildiği ortaya çıktı.

20.03.2017 - 15:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülkenin doğusunda yer alan Overijssel eyaletine bağlı Enschede kentindeki bir oy kullanma merkezinde, oy sayımının sürdüğü sırada, porno film gösterildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; porno film, oy kullanma merkezine dönüştürülen yerel bir futbol kulübünün kantininde bulunan dev ekrana yansıtıldı.

Olay yerinde çekilen ve kısa süre içinde viral olan fotoğraf, görevliler oy sayımı yaparken, ekranda porno filmin döndüğünü gösteriyor.

"BU PHOTOSHOP DEĞİL"

Skandalın bazı kulüp üyelerinin ‘şaka olsun diye’ seçim yayınının yapıldığı kanalı, erotik kanalla değiştirmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Enschede Belediyesi sözcüsü, skandalı doğrularken, “Bu photoshop değil. Tabii ki övgüyü hak etmiyor ve asla yaşanmamalıydı. Böyle bir şeyin bir daha olmayacağı konusunda bize söz verdiler.” dedi.

Hollanda oy sayım merkezinde porno yayını

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

300
AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

AK Parti'nin evet toplantısına iki isim katılmadı

206
Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

Aziz Yıldırım Cumhurbaşkanı'yla birlikte

46
Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı

Erdoğan Aziz Yıldırım ile Dursun Özbek'i barıştırdı

61
Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

Bahçeli siyasi geleceğini değerlendirdi

195
Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı

Erdoğan Futbol Zirvesi'nde Desailly'ye penaltı attı

27
Meryem Uzerli başörtüsü taktı

Meryem Uzerli başörtüsü taktı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM