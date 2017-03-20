Hollanda oy sayım merkezinde porno yayını

Ülkenin doğusunda yer alan Overijssel eyaletine bağlı Enschede kentindeki bir oy kullanma merkezinde, oy sayımının sürdüğü sırada, porno film gösterildi.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; porno film, oy kullanma merkezine dönüştürülen yerel bir futbol kulübünün kantininde bulunan dev ekrana yansıtıldı.

Olay yerinde çekilen ve kısa süre içinde viral olan fotoğraf, görevliler oy sayımı yaparken, ekranda porno filmin döndüğünü gösteriyor.

"BU PHOTOSHOP DEĞİL"

Skandalın bazı kulüp üyelerinin ‘şaka olsun diye’ seçim yayınının yapıldığı kanalı, erotik kanalla değiştirmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Enschede Belediyesi sözcüsü, skandalı doğrularken, “Bu photoshop değil. Tabii ki övgüyü hak etmiyor ve asla yaşanmamalıydı. Böyle bir şeyin bir daha olmayacağı konusunda bize söz verdiler.” dedi.