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Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

Aile Bakanı'nı sınır dışı eden, göstericilere de köpeklerle saldıran Hollanda polisi açıklama yaptı.

12.03.2017 - 14:47
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HOLLANDA POLİSİNE GÖRE 7 YARALI, 12 GÖZALTI VAR

Hollanda hükümetinin diplomatik skandala neden olan uygulamalarını protesto etmek için Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce kişiye dün gece atlı polisler ve köpekler ile müdahale eden polis, en az 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Rotterdam polisi 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi, ardınan Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türk kökenli vatandaşlar ile buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı 5 saat beklettikten Almanya'ya gitmesini zorlayan diplomatik skandallar halkası, polisin binlerce vatandaşa sert müdahalesi ile son bulmuştu.

Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

GÖRÜNTÜLER VE GÖRGÜ TANIKLARI, YARALI SAYISINI YALANLIYOR

Rotterdam polisi, bugün AA'ya verdiği bilgide köpekli müdahalede 7 kişinin yaralandığını ve 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ancak görgü tanıkları, yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

Hollanda polisinin basın sözcüsü Patricia Wessels, 12 kişinin polisin emrine uymadıkları için gözaltına alındığını söyledi.

Saatlerce Başkonsolosluk önünde Bakan Kaya'yı bekleyen vatandaşları suçlayan Wessels, polislere taş atılması sonucu konsolosluğun etrafında hasar oluştuğunu ileri sürdü. Polis sözcüsü, yaralananların durumu hakkında bilgisi olmadığını ve güç kullanılarak yapılan müdahalede bir polisin de elinin kırıldığını iddia etti.

Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğuna geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda polisi açıklama yaptı: 7 yaralı var

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