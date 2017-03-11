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Hollanda polisi Bakan Kaya'nın yolunu kapattı

Hollanda polisi, kara yoluyla Rotterdam'a gideceğini açıklayan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gideceği yolu trafiğe kapattı.

11.03.2017 - 18:44
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Hollanda polisi Bakan Kaya'nın yolunu kapattı

Hollanda polisi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gideceğinin açıklanmasının ardından Rotterdam Başkonsolosluğu Rezidansı önündeki yolu trafiğe kapattı.

KARAYOLUYLA GEÇECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Almanya’ya gelen Bakan Kaya, Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin iptal edilmesinden sonra Rotterdam'a karayoluyla geçecekti.

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Daha önce Bakan Kaya'nın Hollanda’da katılacağı etkinlikler iptal edilmişti.

Öte yandan, AK Parti Rotterdam Seçim Koordine Merkezinden, Hollanda hükümetinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inişine izin vermemesi nedeniyle planlanan etkinliğin tamamen iptal edildiği bildirilmişti.

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