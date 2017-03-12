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Hollanda polisi yardıma giden Erhan Çelik'e saldırdı

Gazeteci Erhan Çelik, köpekli saldırıya maruz kalan Türk vatandaşına yardım etmek isterken, Hollanda polisinin saldırısına uğradı.

12.03.2017 - 14:22
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Hollanda polisi yardıma giden Erhan Çelik'e saldırdı

Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu.

YARDIM ETMEK İSTEDİ

Hollanda polisi tarafından yerdeki Türk vatandaşına yapılan köpekle saldırı karşısında gazeteci Erhan Çelik müdahale etmek istedi. Ancak Çelik polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Hollanda polisi yardıma giden Erhan Çelik'e saldırdı VİDEO

Hollanda polisi yardıma giden Erhan Çelik'e saldırdı

"ACISINI AĞZINA TEPTİLER"

Çelik'in itildiği ve zorla uzaklaştırıldığı o anlar kameralara yansıdı. Gazeteci Erhan Çelik bu anları "O çocuğu bize vermediler... Köpeğin ısırığıyla alıp, polis karakoluna götürdüler... Çok ağladı, acısını ağzına teptiler." sözleriyle paylaştı.

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale VİDEO

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