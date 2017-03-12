Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu.

YARDIM ETMEK İSTEDİ

Hollanda polisi tarafından yerdeki Türk vatandaşına yapılan köpekle saldırı karşısında gazeteci Erhan Çelik müdahale etmek istedi. Ancak Çelik polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Hollanda polisi yardıma giden Erhan Çelik'e saldırdı VİDEO

"ACISINI AĞZINA TEPTİLER"

Çelik'in itildiği ve zorla uzaklaştırıldığı o anlar kameralara yansıdı. Gazeteci Erhan Çelik bu anları "O çocuğu bize vermediler... Köpeğin ısırığıyla alıp, polis karakoluna götürdüler... Çok ağladı, acısını ağzına teptiler." sözleriyle paylaştı.

Hollanda'da Türk vatandaşlarına polis köpekli müdahale VİDEO