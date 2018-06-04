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Hollanda polisinden kadına yumruklu müdahale

Hollanda'da polis memuru bir kadını itip yumrukladı, sonrasında gözaltına aldı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 13:44..
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Hollanda'da bir erkek polis, bir kadının üzerine saldırdı. Kadını önce sorgulayan polis, daha sonra darp etti.

Hollanda polisinden kadına yumruklu müdahale

ÖNCE İTTİ SONRA VURDU

Polis önce kadının üzerine doğru yürümeye başladı, fiziki müdahalede bulunarak kadını itti. Kadın polisin müdahalesiyle yere düşerken çevrdekiler adama tepki gösterdi. Yerde yatan kadın ayağa kalkmaya çalıştığı sırada polis tekrar kadının karşısına dikildi, bu sefer de kadına yumruk attı. Neye uğradığını şaşıran kadın yerden kalkamadı.

Hollanda polisinden kadına yumruk - VİDEO

YERE YIĞILDI

Görüntülerde polisin yumruklu müdahalesine maruz kalan kadının çığlıklarla yere yığıldığı görülüyor. Polisin kadına yönelik şiddet içerikli görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, Hollandalı polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

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